DRAMA U URGENTNOM CENTRU: Miljana ostala u ŠOK-SOBI, Marija napustila BOLNICU gušeći se u suzama, drži se za GLAVU, nema od BOLA!

Marija Kulić napustila je Urgentni centar zajedno sa Nenadom Macanovićem Bebicom, gde je jutros dovezena njena ćerka Miljana Kulić.

Marija je vidno uznemirena i zabrinuta, bez komentara i sve vreme brišući oči od suza i držeći se za glavu napustila Urgendni centar.

Podetimo, Miljani Kulić prevezena je iz KC Niš hitno u Klinički centar Srbije u Beogradu. Ona je trenutno u šok-sobi Urgentnog centra i trpi velike bolove.

Kako je rekao Marko Đedović, koji se čuo sa Marijom, Miljana je morala da bude prebačena za Beograd!

- Danas su morali da je dovezu, videli su još jedan taj tromb. Miljana me je zvala usput da me pita da li će joj dati da zapali cigaretu. Rekao sam joj da to ne sme da radi - istakao je Marko Đedović u Novom jutru sa Jovanom Jeremić.

Uz Miljanu su sve vreme pratili mama Marija i dečko Bebica, a kolike bolove trpi Miljana najbolje opisuje da je cela bolnica odzvanjala od njenog plača: "Mamice, ne mogu da izdržim. Boli me, mamice. Boli me stomak".

