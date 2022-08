TEODORA DŽEHVEROVIĆ NEKAD I SAD! Mala Džehva pukla 7.000 € na plastične operacije, a pre 8 godina izgledala POTPUNO DRUGAČIJE!

Teodora Džehverović važi za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica sa naše scene.

Ona je muzičku karijeru započela je 2014. godine, kada se prvi put pojavila u takmičenju Zvezde Granda.

Pevačica je tada imala samo 17 godina, ali mnogi su već tada prognozirali da je pred njom velika karijera.

foto: Printscreen/Prva

Ono što su mnogi uočili je da se Teodora za osam godina, otkako se prvi put pojavila u medijima, drastično promenila, a kako su mediji svojevremeno prenosili ona je pukla više od 7.000 evra na operacije.

Njen tata je bio protiv ovih silnih operacija, ali ju je majka podržala u svemu jer smatra da je za njen posao vrlo važno da bude zadovoljna svojim izgledom.

foto: Printscreen/Instagram

- Zašto da ne pričam da sam operisala uši i zašto da ne kažem ako sutra uradim i grudi, bilo šta?! Zašto da ne kažem da sam to uradila? To je sastavni deo života jedne devojke, pa i muškaraca. Ako nismo zadovoljni, sasvim je u redu da nešto malo doradimo, a ja sam odmalena videla da sam klempava i to sam želela da korigujem, pre svega jer sam znala da ću se baviti ovim poslom - rekla je Džehverovićeva pre ulaska u rijaliti.

foto: Printscreen/Prva

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:26 Pokradena Teodora Džehverović