NA TELEVIZIJI SI PREVARIO ŽENU, TI NE TREBA DA ŽIVIŠ! Gruju urnisali u emisiji uživo, nije znao šta ga je snašlo posle OVOG!

U toku emisije "Narod pita" , voditeljka Ivana Šopić ugostila je Mikija Đuričića i Nikolu Grujića Gruju, kojeg je jedna gledateljka urnisala zbog javne preljube u rijalitiju.

- Žao mi je što se nisam uključila kad nas je Dalila nazvala teletabisima. Vi živite od nas. ne mogu da poverujem da pojedini tako potcenjuju i ponižavaju gledaoce. Potpisali su ugovore da ih komentarišemo. Nismo im mi rekli kako da se ponašaju tamo. Pojedine ženske su prikazale se*s. Njihovi roditelji na jutjubu mogu do mile volje da gledaju se*s svojih ćerki. Dalila, Maja.. Matora me nervira, ona samo lezbejke promoviše. Dokle smo dospeli - rekla je gledateljka.

- Ima pravo na svoje se*sualno opredeljenje, ne može joj niko zabraniti - rekao je Miki.

- Miki, šta je to zvezda rijalitija, objasni mi - pitala je gledateljka.

- Ako neko želi da me uvredi kaže mi to. Mene je velika sramota kad me nazovu zvezdom rijalitija. Učesnik rijalitija nije sramota, ali zvezda da. U 11 rijalitija sam bio, posrnuo sam u 2. Zvezda rijalitija je po meni negativna titula. Ako na Dalilu mislite, da ona je ponosna što je zvezda rijalitija, ne želim nikome da bude poznat kao što je ona - rekao je Miki, pa nastavio:

- Da nije se*a ne bi bilo ni nas. Kad smo bili mali pokrivali smo oči kad vidimo na televiziji. U Švedskoj je to normalno. Svako ko misli da je se*s strašan da Bog da ga nikad ne imali. Slažem se sa vama da mi ne podnosimo mišljenja ljudi. Imate pravo da nam kažete šta želite bez uvreda, gledaoci kad argumentovano kažu ja kažem okej - rekao je Miki.G

Gledateljka nije štedela reči za Gruju.

- Što se tiče Gruje, ko njega može da ceni? Prevario je ženu javno na televiziji! Šta da mu postavim, ja sa njim ne mogu da pričam jer je javno prevario ženu! Došao je na televiziju da prevari ženu... I šta ja sad njega da komentarišem? Ja sam takvog imala i ne daj Bože više nikome! Moj mene nije javno prevario, nismo bili na televiziji. Treba da se ubije, da ne živi! - surova je bila gledateljka.

