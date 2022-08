DAJANA PRVI PUT ISKRENO O ODNOSU SA ŽIKINIM SINOM: Evo šta je Paunovićka rekla za Andriju, pokazala koliko ga ZAISTA CENI!

Godinama je stariji sin Žike Jakšića, Andrija Jakšić živeo u Nemačkoj sa majkom, ipak pre par godina odlučio je da život sa svojom suprugom nastavi u Srbiji i okrene se uzgoju i proizvodnji grožđa.

Delimičan razlog zašto je odabrao ovaj put jeste želja da više vremena provede sa ocem, koji u detinjstvu nije mogao mnogo da se posveti njegovom odrastanju, a tu je i potreba da bude uz mlađeg brata Dušana, kojeg producent ima sa nekadašnjom pevačicom i voditeljkom Dajanom Paunović.

Kako mediji dugo nisu imali u vidu to kako stariji sin Žike Jakšića izgleda, tako niko nije mogao da dokuči kakav on odnos gaji sa Dajanom, ali sada se i to promenilo.

U izjavi za Story, Dajana Paunović, otkrila je slaže li se sa Andrijom:

- Andrija je predivan, mlad čovek, vaspitan, obrazovan, koji Dušana obožava kao i on njega. Volim što imaju jedan drugoga, što se poštuju i vole i što Dušan iako je mali nikada Andriju nije posmatrao kao nekoga ko nije deo njegovog života, uprkos tome što godinama on nije živeo u Srbiji i zbog posla nije svakodnevno prisutan. Drago mi je da moj sin ima brata na kog znam da uvek može da se osloni i da će mu on biti podrška za ceo život - počela je priču Paunovićeva pa nastavila:

- Andriju izuzetno cenim i poštujem, to je brat moga sina, ali i da nije zaslužuje svako poštovanje jer je kvalitetna ličnost - zaključila je.

