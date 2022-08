NEĆE MOĆI DA SABERU SVO BOGATSTVO KOJE IMAMO, RADI SE PUNO I PAMETNO ULAŽE! Brena progovorila o imovinama: Zaviru u moj džep!

O nekretninama, stečenom novcu i bogatstvu koje poseduju velike zvezde kod nas, oduvek se pisalo u medijima i intrigiralo javnost.

Iako većini pripadnika estrade novac nije pao sa neba već je stečen višedecenijskim radom, negativni komentari na račun luksuznog života koji vode, ne izostaju.

Na meti tih komentara našla se i Lepa Brena, te su se u medijima pojavljivale razne informacije o njenoj imovini i bankovnom računu koje su često izvrnute. Ipak pevačica na to odavno ne obraća pažnju.

- Ja da sam razmišljala o tome u poslednjih 40 godina ja bih završila na klinici za mentalno problematične osobe. Medijima dozvoljavate da zadiru u vaš džep do nekih granica. Ali oni to ni sami ne mogu da saberu, pa ja to gledam kao neki vid zabave za njih - otkrila je Brena.

Pevačica je najavila i to da će se u narednom periodu njeno bogatstvo još više umnožiti zbog biznisa koji pokreće, i da je tek tada spremna na sve ono što će se pisati.

- Tek neće moći da saberu! (smeh). Radi se puno i pametno se ulaže. Naša deca su porasla, to su sad muškarci koji se takođe bave biznisom i na to sam izuzetno ponosna - ispričala je ona.

