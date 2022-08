MOJ OTAC NIKAD NEĆE DA PREŽALI DEJANA, VOLELA SAM GA VIŠE OD CARA I HTELA DETE S NJIM! Dalila šokirala priznanjem, spomenula dečka

Finalistkinja "Zadruge 5" Dalila Dragojević otvorila je dušu o novom dečku, čiji identitet i dalje krije od javnosti.

- Nemam dečka, tu je on negde, ali mi nije dečko. Nije da ga volim, nisam se još uvek zaljubila. Počeli su da se stvaraju leptirići, ali nije mi još uvek dečko. Gringo ga zovem. Upoznali smo se na čudan način, jako je lepo, ne bih želela da se to pokvari. Srce čuvam za jednu drugu državu. On ima veze sa Bosnom - kazala je zagonetno Dalila.

foto: Printscreen

- Važno je kako je nama i kakav je prema meni. Otkriću kada bude vreme, ne želim da ga otkrivam. Otići ćemo na zajedničko putavanje na egzotičnu destinaciju. Nisam se zaljubila, ali mi je jako lepo. Nisam spremna za vezu, a on želi sve. Želi da me ženi, ja sam rekla da li si svestan da sam tek izašla iz braka. On se zaljubio i pitao me da li ću ga spomenuti u emisiji, ne želim puno da otkrivam - dodala je ona, pa rekla šta ima o tvrdnjama o zbližavanju Maje Marinković i Filipa Cara.

Kažu Maja i Filip ponovo u ljubavi, šta ti kažu? - pitao je novinar.

- To je zamene prošlost, ispričana priča. Podrška uvek šalje kad se nešto desi, obaveštena sam o svemu, ali se više ne bavim tim temama. To su njihovi životi, ja u to ne ulazi, imam svoj život. Ne mogu da stignem na sve strane gde smo pozvani. Uživam. Nisam u vezi, u ljubavi sam - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Dejan je danas bio u Šepku, uzeo automobil. Da li si znala da će biti tamo? - pitao je on.

- Nisam znala da dolazi tamo, niko me nije obavestio. A i šta ja imam sa tim, rekla sam da može da dođe po svoje stvari. To je njegovo, koliko je i moje. Nemam protiv njega ništa, ima svoj život, devojku. Otac mi je snimio Tedija, videla sam da je tu i Goran, nazvala sam da tepam Tediju, obradovao mi se, nije me zaboravio. I Goran se pozdravio sa mnom najnormalnije. Moj otac nije znao da je Dejan bio. Rekla sam ocu da mu pripremi dokumenta, da da automobil. Taj automobil se vodi na njega, uskoro ističe registracija, hvala Bogu da je došao na vreme. Čist račun duga ljubav. Dejan je valjda čekao na nekom parkingu, Goran je mom ocu rekao da je došao sa bratom. Tako da, Tedi je tu... Rečeno mi je da mogu da vratim Tedija Goranu ako želim, da bude par dana tu, pa da mogu da ga vratim. Ja sutra odlazim za Beograd, jedva čekam da ga izljubim, on je uvek bio kao deo porodice. On je za mene beba - istakla je Dalila.

foto: Printscreen/Instagram

- Pa nisam očekivala da će doći, očigledno je imao želju da dođe i preuzme automobil. Ja zaista nemam ništa protiv. Uradila sam šta sam uradila, ne bežim od greške. Želim mu puno sreće kao svakom bivšem momku. Posle svega, pojavio se neko ko me prihvata takvu kakva jesam, koga ne zanima šta se dešavalo u "Zadruzi". Ispratio je kompletna dešavanja, nije ništa sporno, ni moj brak, ni moja veza toksična sa Filipom. Približno je mojih godina. Ja sam samo rekla da ne želim da se zalećem kao sa Filipom - dodala je Dalila, pa se ponovo osvrnula na Dejanovu posetu:

foto: Printscreen

- Oca sam zvala da ga pitam da li je znao da je Dejan tu, nije znao, rekao je da mu je čudno što mu se Dejan nije javio. Dejan zaista nije bio loš prema meni nikada, iznerviralo me je kad je pričao o mojoj porodici, jer su uvek bili dobri prema njima. Dočekali su ih lepo, meni je drago zbog toga. Moji roditelji nisu krivi. Moj otac nikad neće prežaliti što sam se razvela od Dejana. I ne može da veruje šta sam dopustila sebi - istakla je Dalila u "Premijeri".

Da li ste se Filip i ti čuli? - glasilo je pitanje za nju.

- Ne, poslednji put je bilo pred emisiju sa Karićem, čuo je da sam loše. Ja sam mu rekla da mi ništa ne treba. Taj čovek mi je toliko lošeg uradio. Želim mu puno sreće, samo što dalje od mene. Ja se jako lepo provodim u Budvi, svi su nas super dočekali, nisam stala od kad sam došla - rekla je Dragojevićka.

foto: Printscreen

Da li se više kaješ zbog Filipa ili Dejana? Kome bi se javila na ulici? - pitao je novinar.

- Naravno da se kajem što sam imala odnos sa Filipom, naravno da sam Dejana više volila, sa Dejanom sam više ostvarila u životu. Želeli smo da radimo na potomstvu. Ali najveća zaljubljenost je bila prema Filipu, zbog njega sam ostavila čoveka kog sam volela, ali ne kajem se, to je trebalo da bude završeno. Tako je pripisano, sudbina je takva. Imam 29 godina, vreme je nadomestim tih 6 godina braka, da budem konačno svoja. Ne bih se javila ni jednom ni drugom - istakla je Dalila.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

