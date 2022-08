Brza letnja ponuda u Travelland-u: Luksuzni grčki hoteli sa 5* po specijalnim cenama za avgust

Tropske dane je najbolje provoditi na moru. Mnogi to već čine, a mnogi još uvek traže slobodna mesta na svojoj omiljenoj destinaciji – najčešće je to Grčka. Kako bi svojim putnicima olakšala potragu, agencija “Travelland” izdvaja najatraktivnije hotele na poluostrvu Halkidiki i to po specijalnim cenama.

Grčka je uvek destinacija za preporuku, međutim, nije lako naći adekvatan smeštaj. Za sve one koji koriste sopstveni prevoz, turistička agencija “Travelland” predlaže luksuzne hotele sa 5* po sjanim cenama za odmor tokom avgusta.

FLASH PONUDA! Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5* nalazi se na samoj peščanoj plaži na Sitoniji u velikom hotelskom kompleksu uz more koji ima sopstvenu marinu, teren za golf, jezero, heliodrom, najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, a la cart restorane, kafiće, poslastičarnice, tržni centar, diskoteke i barove, dečija igrališta … U ovom hotelu drugo dete do 5, 99 godina ima GRATIS smeštaj u standardnoj sobi sa pogledom na more ili marinu. Usluga je polupansionska, a slobodna mesta na 7, pa čak i na 8, 9, 10 noćenja možete pronaći već od 16.8. Najniža cena po sobi je 1360 evra.

foto: Promo

Savršen omor na 10 noćenja uz all inclusive uslugu možete realizovati već 10.8. i to smeštajem u hotelskom kompleksu koji se prostire na skoro 60.000m2 - Cronwell Platamon Resort 5*. Ovo mesto je zaista jedinstveno: skladna kombinacija planinskog područja i magične obale pretvaraju uobičajeni hotel na plaži u istorijski centar. Slobodnih mesta ima od 18.8. a najniža cena do kraja sezone je 745 evra za boravak na 7 noći, dok je najniža za boravak na 10 noćenja 1060 evra. Cena je izražena po sobi, ne po osobi.

foto: Promo

U podnožju legendarne planine Olimp, u blizini drevnog sela Dion, sagrađen je luksuzni hotelski kompleks - Dion Palace Beauty & Spa Hotel 5*. Savršen je izbor za miran, ali isto tako i zabavan odmor. Usluga u hotelu je polupansionska. Porodice sa decom obradovaće informacija da drugo dete do 5,99 godina ima GRATIS smeštaj u standardnoj sobi sa pogledom na baštu. Najniža cena boravka na 7 noćenja je 699 evra, a na 10 noćenja 999 evra. Slobodnih mesta ima od 17.8.

Poluostrvo Halkidiki nudi sjajan izbor hotela koji ispunjavaju očekivanja i onih najizbirljivijih putnika.

Simantro Beach Hotel 5* je jedan od tih hotela. Okružen je prelepim raznobojnim vrtovima i borovom šumom u Sani oblasti (12 km od mesta Nea Fokea). Raspolaže sa 346 soba u nekoliko hotelskih zgrada raspoređenih po kompleksu. Specijalne cene boravka na 7 i 10 noćenja naći ćete već od 12.08.

foto: Promo

O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

