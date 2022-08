PREDAO SE BIVŠI LJUBAVNIK KOJI JE PRETUKAO PEVAČICU GRANDA! Marina otkrila DETALJE brutalnog napada, evo kako se sad oseća

Marina Radosavljević pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji. a nju je navodno pretukao njen bivši ljubavnik I. T. koji se, kako prenose mediji, predao policiji.

- Malo mi je bolje, svesnija sam i razgovetnije govorim, ali i dalje imam vrtoglavice. Trebalo bi sutra da budem otpuštena iz bolnice. Na svu sreću nemam prelome, imam bolove u grdunom košu i najveći problem su vrtoglavice za koje lekari kažu da ću ih imati mesecima jer sam imala potres mozga - govori potrešena Marina koja je slučaj prijvila polciji i nema dodatnih informacija:

- Ne znam ništa o njemu, a i moji bližnji kriju od mene informacije kako bi me poštedeli stresova. Ono što sam načula je da je viđen posle dva dana ponovo na Lav festu u Vrnjačkoj Banji, e sada neki kažu da je bio, neki ne. A videli su njegovu suprugu te večeri na Lav festu, to je sigurno - izjavila je Radosavljevićeva koja se ne seća precizno kako se sve dogodilo, jer kaže da je odmah nakon zadobijenog prvog udarca od I. T. pala u nesvest.

- To je bio prvi dan Lav festa u Vrnjačkoj Banji. Drugarica me je nagovorila da dođem, iako mi se, pravo da vam kažem uopšte nije izlazilo. Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doleteo I. T. i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko ništa nije preduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvest, ali on je nastavio da me udara. Dakle, to su videli njegovi prijatelji, ali verujem da je sve zabeleženo na kamerama. Takođe, dron je obletao sve vreme, pa je verovatno i da je preko njega sve snimljeno - kaže pevačica koja tvrdi da je sa oženjenim Ivanom bila u vezi koja je trajala godinu dana i koja je okončana prošle godine u decembru kada počinje pakao za nju.

- Ja sa njim nemam nikakav kontakt od decembra prošle godine, pre onog incidenta koji mi se dogodio u februarau kada su me pretukla dva nepoznata muškarca. Blokirala sam ga, tako da nismo mesecima ni u kakvom kontaktu, ne znam iz kog razloga je uradio ivo što je uradio. Do sada nisam imala nijedan problem s njim - izjavila je Marina koju su nepoznati napadači pretukli u februaru kada je završila u bolnici.

