BIVŠI LJUBAVNIK SAM UŠETAO U POLICIJSKU STANICU! Policija ga ispituje jer je pevačici Granda naneo TEŠKE TELESNE POVREDE!

Pevačica Granda Marina Radosavljević pretučena je u ranim jutarnjim časovima u Vrnjačkoj Banji, nakon čega je hitno primljena u bolnicu u Kraljevu gde je i dalje smeštena zbog povreda koje joj je naneo, prema njenim tvrdnjama, njen bivši ljubavnik I. T.

Kako je Marina ispričala ona je napadača prijavila i policija nije mogla da ga nađe, a on se danas sam prijavio u policijsku stanicu

Izvesni I. T. se sam predao i policija po nalogu tužilaštva prikuplja sve podatke o ovom napadu na pevačicu, otkriva izvor iz policije.

foto: Privatna Arhiva

- Izvesni I. T. se danas sam predao, on je i dalje na ispitivanju u policiji i ako se utvrdi da postoji mogućnost da ponovi delo ili da utiče na svedoke, on će biti zadržan u pritvoru. Za sada se po nalogu tužilaštva u Kraljevu prikupljaju svi podaci o ovom napadu koji je prijavljen 5. avgusta - navodi izvor.

Podsetimo, Marina je ispričala kakve povrede je zadobila, kao i kako ju je I. T. pretukao-

Uznemirena pevačica Granda javila se Kuriru iz bolnice, gde se nalazi već nekoliko dana.

- Ja sam bila sa drugaricom i njenim drugarima. Tu su prilazili neki momci poznanici moje prijateljice. Uglavnom su oko nas bili ljudi iz Banje. Ja sam njega spazila kad sam ulazila. On je prošao pored mene. Kada sam izašla iz VIP lože u donji deo lože zadržala sma se kod šanka. Tu je bilo celo društvo, nisam ga videla i mislila sam da je otišao kući ili van Lov festa. Kad sam pogledala na sat bilo je petnaest do tri noću i razmišljla sam da i da krenem kući. On je u jednom trenutku razgrnuo okljupljene ljude i mene nokautirao. Pala sam u nesvest, kažu mi da sam progutala jezik. Drugarica je samo videla krv i ja se dalje ničega ne sećam jer sam pala u nesvet i spazila sma samo kako kroz izmaglicu da beži. Stavili su me na nosila i odneli - ispričala je za Kurir pevačica.

00:08 Pevačicu Marinu Radosavljević prebio ljubavnik

kurir.rs/informer

Bonus video:

01:04 PRETUČENA PEVAČICA MARINA RADOSAVLJEVIĆ SE VRATILA U LOKAL I OTPEVALA DVE PESME