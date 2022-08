ŠOK! TANJA SAVIĆ TRAŽILA POMOĆ VIDOVNJAKA IZ KRALJEVA! Sat i po vremena joj GATAO, dao joj silne AMAJLIJE, a evo i za šta

Tanja Savić često obilazi manastire i slika se kada god ode u neku svetinju, međutim, pevačica je nedavno posetila i jednog vidovnjaka. Kako tvrdi izvor koji se našao na licu mesta, Tanja je sa jednim mlađim muškarcem i devojkom došla u Kraljevo kod vidovnjaka koji gleda u karte i pravi razne amajlije. Zadržala se oko sat i po vremena, a kuću tog vidovnjaka napustila je sa osmehom.

"Taj čovek ima oko 70 godina i gleda u karte, ali ako želite da ga pitate konkretno za neku osobu, poželjno je da donesete sliku ili stvari od osobe za koju pitate. Nema zakazivanje termina, niti ima tarifu, daš koliko smatraš da treba novca. On se nalazi u jednom naselju u Kraljevu i njegova kuća je na brdašcetu, zavučena, nije ograđena i onako je stara. Bila sam nedavno kod njega vodila sam prijateljicu koja je došla iz Beograda. Četvrtak je bio, otišle smo baš rano da izbegnemo gužvu. Stajala sam ispred kuće kada se parkirao sivi automobil i videla sam dve devojke i mlađeg muškarca. Taj momak me je pitao da li je to kuća vidovnjaka i ja sam potvrdila, rekavši da unutra već ima klijenta. Kad sam obratila pažnju na devojke, videla sam da je jedna od njih Tanja Savić. Mislim da je odmah skontala da sam je prepoznala, pa je uhvatila tog momka pod ruku i brzo ušla u kuću. U ruci je nosila tašnu i sliku, kasnije mi je prijateljica koja je bila unutra rekla da je slika od onog gradonačelnika Draška Stanivukovića, verovatno se raspitivala šta će biti sa njim", kaže izvor i dodaje:

"Tanja se zadržala oko sat i po, izašla je sa osmehom, tako da verujem da joj se svidelo sve što joj je vidovnjak rekao. On stvarno ne greši i baš dosta ljudi ga posećuje. Nije Tanja prva poznata ličnost koja je išla kod njega. Ponela je i kesu neku u kojoj su bile amajlije, verovatno je uzela za ljubav, pare, zdravlje, bila puna kesa", završava izvor.

