PRETUČENA PEVAČICA ZVEZDA GRANDA TRAŽI POLICIJSKU ZAŠTITU Bivši ljubavnik se sam predao, a evo koliko godina može da dobije ROBIJE

Pevačica Marina Radosavljević koju je, prema njenim rečima, pretukao njen bivši ljubavnik I. T, oporavlja se u bolnici, a osumnjićeni za nasilje nad njom se sam predao policiji.

Marina je saznala da se predao, ali kaže da to ne znači kraj njenim mukama.

- Sada mi je lakše kada sam čula da se sam predao policiji, pa ćemo da vidimo nadalje šta će da se dešava. Čula sam da se pojavio u pratnji advokata. Verovatno će mu biti određen pritvor, a kasnije će država odrediti kolika ga kazna čeka - počinje razgovor Marina koja otkriva kakvo je njeno zdravstveno stanje.

- Osećam se malo bolje. Lekari su mi rekli da nisam životno ugrožena, ali će proći dosta vremena dok mi se telo ne oporavi jer me i dalje sve boli. Preko infuzije primam i lekove protiv bolova, ali verujte veća mi je ona bol koju osećam u duši, nego ova fizička. Takođe, doktor mi je rekao da bi danas trebalo da, ako sve bude u redu, izađem iz bolnice na kućno lečenje- priča pevačica i dodaje:

- Moja porodica je je veoma zabrinuta jer ovo nije prvi put da mi se dešava fizički napad. Prvi put se desilo na parkingu, dvojica mladića su upotrebila suzavac i prebila me ispred lokala u kom je trebalo da nastupam.

Marina priznaje da je agonija tek čeka kada bude napustila kraljevačku bolnicu u kojoj je trenutno na odeljenju hirurgije:

- Zahtevaću od nadležnih organa da imam policijsku zaštitu od 24 časa. Jako se bojim ne samo za svoj život, nego i za život mojih najbližih. Moj zahtev će ići na procenu kod policije i na osnovu toga će se doneti odluka o tome da li ću dobiti zaštitu. Dakle, ukoliko oni ustanove da sam životno ugrožena, dobiću policijsku pratnju.

Podsetimo, Marina je napadnuta u noći između 4. i 5. avgusta kada je na nju, prema njenim rečima, nasrnuo I. T. s kojim je ranije bila u emotivnoj vezi.

- To je bio prvi dan Lav festa u Vrnjačkoj Banji. Drugarica me je nagovorila da dođem, iako mi se, pravo da vam kažem uopšte nije izlazilo. Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doleteo I. T. i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko ništa nije preduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvest, ali on je nastavio da me udara. Dakle, to su videli njegovi prijatelji, ali verujem da je sve zabeleženo na kamerama. Takođe, dron je obletao sve vreme, pa je verovatno i da je preko njega sve snimljeno- kaže pevačica koja tvrdi da je sa oženjenim Ivanom bila u vezi koja je trajala godinu dana i koja je okončana prošle godine u decembru kada počinje pakao za nju:

- Ja sa njim nemam nikakav kontakt od decembra prošle godine, pre onog incidenta koji mi se dogodio u februarau kada su me pretukla dva nepoznata muškarca. Blokirala sam ga, tako da nismo mesecima ni u kakvom kontaktu, ne znam iz kog razloga je uradio ovo što je uradio. Do sada nisam imala nijedan problem s njim, a sada je verovatno bio drogiran- izjavila je za Informer Marina juče.

A kako prenose mediji nasilniku za ovo krivično delo preti i do pet godina zatvora.

