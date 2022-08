UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! PEVAČ GRANDA ZATEGAO LICE! Žena snimala celi proces, a evo zašto im je doktor poručio da su BOLESNI u GLAVU

Ljuba Perućica iznenadio je mnoge kada je odlučio da se podvrgne estetskoj hirurgiji i to javno.

On je otišao u ordinaciju zajedno sa suprugom Katarinom, koja je sve vreme intervencije snimala. Prema onome što je pokazao na Instagramu, pevač je zatezao lice. Tokom procesa, koji ga izgleda nije boleo nimalo dok su mu zabadali dugačke igle, on se sve vreme smejao. To je čak nasmejalo i doktora koji je bračnom paru poručio: "Vi ste bolesni u glavu".

foto: Printscreen/Instagram

Mora se priznati da je Perućica jedan od prvih muškaraca sa estrade koji je otišao na zatezanje lice i sve objavio na Instagramu. Takođe, voli da pored sebe ima, takođe, sređenu lepšu polovinu, pa je izjavom fascinirao mnoge.

- Volim pored sebe da imam ženu za kojom će i drugi da se okrenu, a ne da samo ja gledam u nju. Volim kad se moja žena obuče atraktivno - istakao je pevač i dodao da je on glavni krivac za njene provokativne fotografije na Instagramu.

kurir.rs

