KURIR U ŠABANOVOJ MAHALI! U ovoj kafani je počeo da peva, u nju je bežao od svih i svega! A ovu Šaulićevu fotku NIKAD NISTE VIDELI

Iako je od tragične pogibije Šabana Šaulića prošlo više od tri godine, njegovi prijatelji iz rodnog Šapca još ne mogu da se pomire s činjenicom da ga više nikada neće videti živog.

Kralja narodne muzike pominju svakog dana i evociraju uspomene na druženje s njim, a neke od njih su podelili i s našom ekipom, koja je došla u Šabac, kako bi videla u kom je stanju njegova rodna kuća u Ulici Avde Karabegovića, koju mnogi žele da preimenuju u ulicu Šabana Šaulića, o čemu postoji i zvanična peticija.

Naše sagovornike smo zatekli u čuvenoj kafani "Kod Lile", a među njima i gospođu Mejru Ahmetović, suprugu nekadašnjeg vlasnika kafane.

- Kad god je dolazio u Šabac, ovde je obavezno dolazio i to samo kod nas u kafanu. Bio je ovde nekad i bilijar, pa je igrao s društvom. Pevali su i veselili su se. Njega nema ko ovde nije voleo. Legenda, kralj, pošten i dobar čovek. Obožavao je naše lokalne specijalitete: kulake, maslanicu, podvarak, ćuretinu.

To su njemu njegova majka i sestra spremale. Kada smo čuli da je Šaban poginuo, mi smo svi bili u šoku. Moja ćerka Zorica, koja je sada vlasnica kafane, tada je sve organizovala za pokoj njegove duše: zapalili smo sveću, svi iz ove ulice su došli, ljudi su sedeli ovde celu noć. Samo joj je ostala žal što nije na raskrsnici sve sveće popalila. Puštala je njegove pesme, stavila je njegovu sliku i čašu s vinom na sto. Nikad ga nećemo zaboraviti. Inače, on se s mojim bratom, kao mali, igrao žmurke, lopova i žandara. Kod moje majke je dolazio i pevao pesme - rekla nam je Mejra.

Tada nam se pridružio i sam Lilo, Šabanov najbolji prijatelj, koji je sve vreme, govoreći o njemu, bio na ivici suza.

- Svako svoje slobodno vreme Šaban je provodio ovde kod nas u kafani, svaki četvrti dan u poslednjih 20-30 godina. Tad nije imao vikendicu u Krčedinu, u koju je kasnije češće odlazio, kako bi se sklonio od svega i svih. Ovde je muzika bila samo klavir. Ja sam bio samo pritisnuo akord, Šabanu ništa više nije trebalo i odmah je počinjao da peva. To vreme je neponovljivo. Sećam se kad je snimio LP ploču i pesmu "Dajte mi utjehu", mi smo bili prvi ovde, kod mene u lokalu, koji smo čuli njegove nove pesme. To se nije gasilo - priča on i dodaje:

Šabanov prijatelj Ramo Bila je čast što sam bio njegov drug I Šabanov drug Ramo evocirao je uspomenu na svog pokojnog druga. - Šaban i ja smo bili jedna duša. Od svoje sedme-osme godine, mi smo bili zajedno 24 sata, samo smo za vreme spavanja bili odvojeni. S obzirom na kasnije vreme, kada je on stekao ime i prezime, za mene su velika čast i privilegija što sam bio njegov drug. Nikada nas nije zaboravio. Bio je poseban. Imao je smisla za humor, jako je bio duhovit. Njegova šala je imala smisla - rekao nam je Šabanov drug Ramo Dervišević, koji nam je pokazao i sliku iz detinjstva, na kojoj su Šaulić i on davne 1964. godine. foto: Kurir

Ništa od muzeja Rodna kuća obnovljena, ali prazna Pevačeva rodna kuća u šabačkoj mahali je renovirana, ali je, po rečima komšija, i dalje prazna i to od smrti Šabanove majke, otkad u njoj niko ne živi. Iako se spekulisalo da će ona biti pretvorena u muzej, od toga zasad nema ništa, kao ni od njihove želje da mu se u ulici gde je rođen postavi bista u znak večnog sećanja. - Kuća je sređena. Sredila sam je za život. Promenjeno je dosta toga, renovirana je. Ušuškala sam je tako da uvek, kad poželim, otvorim vrata i uđem u mali raj. To mi je bilo bitno. Da li će jednog dana postati muzej, to ćemo još videti - otkrila je pre dve godine njegova ćerka Ilda. foto: Kurir

