ALEKSANDRA MLADENOVIĆ PROGOVORILA O STANOVIMA: Sama sam ih KUPILA! A evo šta kaže na priče da je novac zaradila SUMNIVIM PUTEVIMA

ALEKSANDRA MLADENOVIĆ O SVOJIM STANOVIMASama sam ih kupila! otkrila kako reaguje na priče da je došla do njih SUMNJIVIM PUTEM

Aleksandra Mladenović priznala je da je privatno mnogo emotivnija nego što ljudi misle, kao i da kada je okružena svojim ljudima, neretko ume i da zaplače, a dotakla se i svojih stanova.

- Jako sam emotivna osoba, što se nikada ne bi reklo. Ljudi kada me vide kažu da sam veštica, da me nikada ništa ne boli, da sam uvek jaka i borbena. U stvari, ja sam kod kuće, kada sam sa svojima, emotivna duša koja može da zaplače na sve. Mene sve tako nešto pogodi i kada gledam filmove, kada sam tužna i slušam pesme često plačem. Uvek se recimo rasplačem uz Vidinu pesmu „Uzalud te tražim u drugom čoveku", „Druga te noćas grli", „Samo sam jednom volela". Te pesme su u mojoj duši - priznala je ona, pa otkrila šta se dešava kada joj na nastupu neko traži pesmu koju njen bend možda ne zna da odsvira:

foto: Printskrin/Premijera

- Ne želim svoj bend da dovodim u neprijatnu situaciju, ako nisu sigurni da znaju da sviraju neku pesmu, neću to da dozvolim. Kada mi kažu da znaju da sviraju neku pesmu, ali da nisu nikada, ja znam šta to znači. Neću da se brukamo i blamiramo, pa nije smak sveta ako ne otpevamo neku pesmu. To mi je najispravnije i za bend i za mene.

Poznato je da je Aleksandra uvek verovala u sebe, kao i da veruje u sudbinu.

- Neko sam ko veruje u sudbinu i ono što je predodređeno, smatram da sve dolazi u svoje vreme. Tako smatram i da sve što sam do sada snimila je i trebalo. To je važno. Nikada nisam poželela tuđu pesmu, svakako da želim da imam mega hit, ali sam zadovoljna sa ovim što imam sada i ne želim ništa tuđe - ispričala je ona i dodala da je priče o njenoj zaradi ne zanimaju.

- Sve sam sama postigla i ostvarila. Kupila sam dva stana svojim radom i apsolutno me ne dotuču priče i pitanja odakle meni nešto. Moja duša je čista - rekla je Aleksandra.

Kurir.rs/alo

Bonus video:

01:35 Mladenovićka iskreno o ishrani i odmoru koga kako kaže NEĆE VIDETI