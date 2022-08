OVO OD ARKANA NIKAD NE BISTE OČEKIVALI! Terao Ljilju da mu čita POEZIJU, pisao joj ljubavna PISMA, a evo zbog čega se nisu VENČALI

Ljiljana Mijatović, bivša glumica, koja je iz ljubavne veze sa Željkom Ražnatovićem Arkanom 1980. godine dobila Anđelu, koja je bila njegovo treće dete, otkrila je posle 45 godina neverovatne činjenice o Arkanu.

- Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima. Pričali bi o svemu i svačemu. On je tada bio nešto sasvim drugo, nego što ga ljudi znaju kasnije.

Ona je otkrila i detalje njihove romanse.

- Arkan je voleo poeziju, stalno me je terao da recitujem Desanku Maksimović, kao i “Tatjanino pismo Onjeginu”, što sam uvek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitujem. Bio je romantičan i duhovit. Kada se Anđela rodila u Narodnom frontu, imala sa težak porođaj. Posle nekih dva-tri sata došao je kod mene direktor tog odeljenja i pita me da li sam ja Ljiljana Mijatović i da me zove muž. Ja sam bila u čudu, jer sam znala da je u zatvoru. Javljam se ja i čujem njegov glas: “Dušo, moja lepotice, kako ste?” Bila sam šokirana, mislila sam da su ga pustili, a on mi kaže da su digli pobunu u zatvoru i da drže zarobljenog direktora, kako bi mi telefonirao, jer nije mogao da bude pored mene - prisetila se bivša glumica za Istinite priče.

Arkan je Ljilji pisao pisma iz zatvora, koja su počinjala "ljubavi moja", a završavao sa "iskreno volim".

foto: Privatna Arhiva

Pisao joj po nekoliko stranica, a Ljilja je sve to sačuvala. Jedno pismo počeo je sa Mila moja ljuti-babo.

foto: Privatna Arhiva

- Mi se nismo venčali iz tehničkih razloga, jer je on bio tražen od mnogih država. Pobegao je iz zatvora, pa se on krio, pa zato nismo mogli ni da legalizujemo našu vezu, iako je on to jako želeo. Naša ćerka nosi prezime Ražnatović, jer je on na tome insistirao. Dao je izjavu u konzulatu, tada je bio u zatvoru u Holandiji.

