DARKO LAZIĆ PROGOVORIO O MILJANINOM STANJU Folker tvrdi da OVO nikako nije smela da uradi, evo kako se on oporavio od operacije!

Pevač Darko Lazić je do pre dve godine vodio veliku borbu sa kilogramima, a zatim je odlučio da smanji želudac i tako reši problem gojaznosti. Njegov oporavak je prošao bez ikakvih problema, međutim, rijaliti zvezda Miljana Kulić je nedavno imala istu operaciju zbog koje joj je bio ugrožen život.

Miljana Kulić je zbog komplikacija koje je dobila nakon operacije smanjenja želuca prebačena iz Niša u Klinički centar u Beogradu i nalazi se pod budnim okom lekara.

- Prvu cigaru sam zapalio nakon par dana, to nije toliki problem. Ali, svega ostalog sam se pridržavao. Nisam pio dugo, to je strogo zabranjeno. Prvi alkohol sam uzeo tek nakon pet meseci i to je bilo vino. Što se hrane tiče, tri meseca sam bio samo na čajevima i supama, ništa, bukvlno ništa van toga. Pratio sam sva uputstva lekara - rekao je Darko, a kada je čuo da je Miljana uzimala kafu neposredno nakon operacije, šokirao se:

- Kafu? To nikako nije smela da radi. Kakva kafa za želudac? Ni slučajno. Ja i ne pijem kafu, pa nisam morao ni da se odričem kafe, ali znam da ne sme kafa da se pije.

Lazić je takođe priznao da nije nastupao sve dok se nije upotpunosti oporavio

- Prvi nastup sam imao tek nakon mesec i po dana, dotle sam odmarao. Vratio sam se u zadimljen prostor, ali nije to toliki problem. Siguran sam da je kod Miljane najveći problem to što je vrlo brzo išla na let za Beograd i to što sad čujem, da je pila kafu.

