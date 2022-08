STRADALA JOJ I KARLICA! Sandra Rešić: Mogla sam da budem mrtva, jurili su 100 na sat! NOGA U GIPSU, NOSI KRAGNU I SVA U PODLIVIMA

Bivše učesnice rijaliti šou-programa "Zadruga 5" kao da je poterao neki gadan maler. Miljana Kulić se nedeljama bori za život nakon operacije želuca i slezine, Sandra Caprić je na fizikalnoj terapiji nakon operacije noge zbog pada s kvada, a sada je sa nogom u gipsu i sa Šancovom kragnom oko vrata i Sandra Rešić.

Bivša zadrugarka doživela je pre nekoliko dana saobraćajnu nezgodu na Dorćolu u kraju u kome inače i živi. Pored materijalne štete na automobilu, ozbiljnije je i povređena, ali se odmara i skuplja snagu u kućnim uslovima.

foto: Kurir televizija

- Sada sam dobro. Neki mladi momci su me udarili automobilom. Oni su vozili 100 na sat. Sve je sada u procesu, pa ćemo videti šta će biti. Ceo dan sam provela u razgovorima sa policijom - rekla je Sandra, koja je naglasila da se ne oseća loše, ali je i nabrojala povrede koje je zadobila tokom nesreće i ispričala kakav joj je proces oporavka.

- Prvi dan su me savetovali da odem u Urgentni centar, ali mene tad od adrenalina i šoka ništa nije bolelo. Primetila sam da ne mogu da stanem na nogu, ali sam pomislila da sam se samo ugruvala. Sutradan odem u bolnicu na Banjici i završim sa gipsom i sa kragonom oko vrata. Šokirana sam i treba mi odmor, nemam snage za sve ovo. Imam hematome svuda po telu, slomila sam nogu, vrat i žile na njemu me bole i stradala mi je malo karlica. Imam i vrtoglavice, pa sam na nekom posmatranju 48 sati. Uglavnom sam dobro. Ide nabolje - optimistična je pevačica.

Mogla sam da budem mrtva

Pojavile su se i vesti da je Sandra odgovorna za nesreću, ali ona je iznela svoju stranu priče i istakla da je ovaj događaj mogao da je košta života.

- Zastala sam nekoliko sekundi da vidim da li ima nekog i samo što sam pustila kočnicu da uđem u Strahinjića Bana, oni me pokose sa preko 100 kilometara na sat. Došla je saobraćajna policija. Dokazivo je sve jer su oni mene okrznuli i u prednji desni far. Da sam ja zašla u Strahinjića Bana, oni bi me pokosili i ja bih ostala mrtva na mestu. Ovako zakačili su mi samo prednji desni far i bacili me metar u kafić - ispričala je Rešićeva.

