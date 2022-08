JA NEMAM DUŠE NI OBRAZA DA PEVAM... Boban Rajović slomljen zbog MASAKRA, otkazao nastup zbog žrtava sa Cetinja

Pevač Boban Rajović oglasio se povodom masakra na Cetinju i istakao da ga duša boli zbog ljudi koji su nastradali.

Naime, on je na svom Instagram profilu napisao sledeće:

- Dobri moji ljudi, ja ni srca, ni duše, ni obraza, a ni volje nemam večeras da pevam. Ne postoji iskreniji i direktniji način da vam to kažem od ovog. Duša me boli za ljudima, nesrećnim ljudima koji su danas stradali od ruke jednog čoveka na Cetinju - napisao je on, pa dodao:

- 11 nevinih je stradalo, ubijeno. Što se mene tiče, meni je tog trenutka počeo dan žalosti, ne onog kad ga zvanično proglase.

Podsetimo, tridesetčetvorogodišnji Vučko Borilović usmrtio 11 osoba, a ranio šestoro, pa je potom ubijen. Tužiteljka Crne Gore rekla je da je Borilovića, koji je na Cetinju ubio deset osoba, ubio komšija.

Kurir.rs/M.M.