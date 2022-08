DVORNIKOVA UDOVICA OTVORILA DUŠU Dino je hteo RAZVOD, kad je čuo koliko sve košta ŠOKIRAO SE: Još moram da platim da je se rešim?

Pevač Dino Dvornik preminuo je 2008. godine u 44. godini života.

On je bio u braku sa Danijelom od 1989. godine, sa kojom je dobio ćerku Elu, današnju uspešnu influenserku.

Danijelina današnja objava na Instagramu iznenadila je mnoge.

- Danas bi slavili 34 godine braka Dino i ja, pod uslovom da je živ i da se u međuvremenu nismo rastali! A bilo je situacija... Međutim, mi smo imali svoju malu tajnu dugovečnosti braka i ide ovako: (zvuči neverovatno, ali istinito je) Jedan dan smo se posvađali oko nečega, pretpostavljam da sam ja bila inicijator. Dino puknuo i zapretio mi je razvodom. "Može, samo ovaj put ti pokreni razvod!", dobacim mu ja. I tako Dino nazove 981 (to su nekad bile informacije za sve i svašta). "Halo, ovde Dino Dvornik, želim da se razvedem od ove lude žene!". "Jao, Dino, ja vam mogu reći da vam to nije pametna odluka!". "Koju pi**u materinu svi znate šta je dobro za mene!" - navodi Danijela.

- Žena sa druge strane pokušava da mu objasni: "Morate da uzmete advokata, pa onda imate jedno mirenje, pa drugo mirenje, pa ako se ne pomirite onda ide razvod". "Pa, koliko se to čeka?". "Zavisi, od 6 meseci do 2 godine". Dino: "O, j**o te, pa do tada ćemo napraviti drugo dete! Pa, je li može to malo brže, poludeću sa njom?". 981, žena: "Ali, gospodine, ovo su informacije, za brzi razvod trebate platiti advokata". Dino: "Koliko to košta?". Žena: "Mene je došlo oko 2.000 maraka". Dino: "Koji ku**c? Još moram da platim da je se rešim? Ma, ništa od toga, prekomplikovano je!". Pa mi je dobacio: "Sve si čula, ništa od rastave, danas imaš sreće"! Kako da ga ne volim! To je bila ljubav" - zaključila je ona.

Kurir.rs/M.M.

