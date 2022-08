BILA ZVEZDA, IMALA VILU U BG I LIČNOG ŠOFERA: Pokušala 2 puta da se UBIJE, nestala sa SCENE, sad pokazala 15 godina starijeg DEČKA

Pevačica Dunja Ilić (30), koja je pre tri godine pokušala da oduzme sebi život, podelila je na društvenim mrežama fotografije sa novim izabranikom, te usput otkrila da sad živi u Bosni i Hercegovini.

- Ti si ljubav mog života! Naš svet! - navela je ona u opisu jedne fotke.

- Prvi dan zajedničkog života sa mojim 16 godina starijim dečkom, nikakvih 30 ni pi**e materine! Ljubav - navela je ona, tvrdeći da njen partner nije duplo stariji od nje, kako se pročulo.

Podsetimo, Dunja je 2019. godine bila u centru skandala kada je u lajv prenosu na Instagramu pokušala da digne ruku na sebe, a kako su mediji pisali, i ranije je još jednom pokušala da digne ruku na sebe.

foto: Prinrskrin/Instagram

- Zlostavljana sam od svoje pete godine. Kada sam išla sa ocem i sa njegovom tadašnjom devojkom na jedno putovanje, ona je komentarisala kako je njegov odnos prema meni klasičan incest i boleština. Ja i danas verujem da je moj otac imao neke emocije prema meni koje nisu u skladu sa očinskim. Umreću, ništa nemam da izgubim - rekla je Dunja tad i potom ispričala kako sumnja u to da su njeni roditelji zaista njeni, te da je usvojena. Dunja je za vreme bistvovanja na estradi bila veoma kontroverzna, baš kao i njene pesme, a mnogi su je pitali da li će se vratiti na scenu. Ipak, kako kaže, to više nije njen cilj. Do pre nekoliko godina Dunja je uživala u luskuznoj vili u Beogradu, imala privatnog vozača i svadnoveno trošili na hiljade i hiljade evra. O njenom raskalašnom životu pisali su svi mediji u regionu, a nakon očevog bankrota pobegla je iz zemlje i živi po inostranstvu.

kurir.rs

Bonus video:

04:11 DUNJA ILIĆ NAŠLA MIR U GRUZIJI: Nikada mi više nije palo na pamet da sebi oduzmem život (KURIR TV)