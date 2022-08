TEŠKO MI JE Sin Jakov Seki Aleksić tražio jednu želju i NE MOŽE DA MU ISPUNI! Evo kada ide na vantelesnu, a ovo NIKAD neće uraditi

Pevačica Seka Aleksić imala je nastup u jednom prestoničkom klubu u kom je svojim velikim hitovima podigla atmosferu do usijanja.

Pre samog nastupa Seka je za pripadnike sedme sile otkrila pojedine detalje iz svog život. Priznala je da uskoro planira da ide vantelesnu oplodnju, da nikada ne bi otišla na operaciju želuca, ali i otkrila šta joj sin Jakov traži sada kad se približio njegov polazak u školu.

Pevačica nikada nije krila da se odlučila za vantelesnu oplodnju, a ističe da je najbitnija podrška najbližih.

- Moja poruka je takva, prosto da toliko ima faktora koji utiču na to da vantelesna oplodnja uspe da bih mogla satima da pričam o tome. Svakako da žena mora da ima podršku partnera, okolina i da mora psihički da bude jača, jer nažalost mi kao nacija nismo toliko edukovani o tome šta je vantelesna oplodnja. Prvo treba objasniti šta je, pa tek onda ući u priču i sa porodicama i sa prijateljima. Jedna žena mi je nedavno rekla “znaš idem na vantelesnu i ne smem da kažem nikom, jer je to sramota“. Ima raznih ljudi, svakako da mora imati podršku, kada ima podršku partnera i svoje porodice, sve je u Božijim rukama - kaže Seka i dodaje da trudnoća treba spontano da se desi.

- Nadam se, meni su se planovi što se tiče posla, mnogo poremetili, da više radim nego što sam planirala i onda smo uleteli u taj neki plan za koncert, koji je u planu, iduće godine, pa ostavljam, to se sve spontano dešava, pa ostavljam i trudnoću spontano da se desi.

Seka ističe da su u njenom domu počele i pripreme za školu, što je ona jako emotivno doživela.

- Da, Jakov kreće u predškolsko, prvo što sam pitala je “ da li mora da ide svaki dan“, nekako mi je brzo porastao i to će da mi padne emotivno teško. Naravno, da mora da ide u predškolsko, da se druži sa decom, da dele sve i da se druže. Meni je kao majci veoma emotivno. Pitao me je i da li mogu ja sa njim da sedim u klupi, rekla sam “ne mogu da sedim ljubavi u klupi, ti si tamo u školi sa drugarima“, a on mi kaže “mama, je l mogu kroz prozor da se nagnem da ti sediš na klupi ispred škole“. Obećala sam da ako nema klupe, da ću u kolima sedeti par dana, tako da eto to su moje muke - rekla je pevačica.

Iako kako i sama kaže kuburi sa viškom kilograma, za operaciju želuca se nikada ne bi odlučila.

- Ne bih stvarno, meni je to totalno bezveze, ne bih stvarno. Podržavam ljude koji to žele, ali ja sam osoba koja čitav život kuburi sa kilogrami, ali mi nikad ne bi palo na pamet, iako sebi mogu da priuštim i tu operaciju. Nešto mi to sve nenormalno deluje, jer vidim da ljudi malo po malo imaju komplikaciju i mislim da bi trebali da prestanu to da rade- ističe Seka.

