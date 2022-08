NA JOVANU JEREMIĆ BACALI CRNU MAGIJU DOK JE BILA TRUDNA: Voditeljka otkrila sve o MRAČNIM SILAMA koje su je napadale! JEZIVO!

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o veštičarenju i vradžbinama. Jeremićeva je, kao što inače ima običaj, otvoreno i direktno govorila o tome kada se susrela sa crnim silama i kako se brani od njih.

- Za mene mnogi misle da sam veštica, čula sam svakakve priče. Neki čak misle da se bavim tim stvarima. Nikad se nisam bavila, ali da imam izraženo šesto čulo i to nešto malo čudno, imam. To znaju ljudi. Ne volim javno da pričam, da ne misle ljudi da sam luda, ali mogu da ti kažem da se razumem u neke te stvari, u smislu, mogu da osetim kad neko ima crnu energiju, mogu da osetim kada neko to radi, a i umem da se odbranim - započela je Jovana svoje izlaganje, a potom je otkrila i na koji način se brani od crne magije:

- Branim se postom, sutra kreće post, Gospojinski. Postim sva četiri posta i trudim se da postim sredom i petkom, a ako ne postim sredom i petkom, onda sva četiri posta. To je prva linija odbrana od vradžbina. Druga linija je redovan odlazak u crkvu i redovno paljenje sveća, a treća jeste molitva. To je strašno važno, jer se u našem poslu ljudi mnogo koriste tim vračenjima. Meni su vračali mnogo - rekla je voditeljka, a potom je otkrila i zašto su joj smeštali:

Ne znam. Mogu da ti kažem šta sam sve nalazila, to je bilo ludilo. Nisam u domu nalazila, isključivo na poslu (prošlom). Meni su bajali, ali ne na Pinku. Na prethodnim poslovima gde sam radila su mi vračali. Ja sam u šminkernici svašta nalazila. Kad sam bila ui drugom stanju, ja sam našla bukvalno u sto čvorova konce, slikala sam čak, na vratu ofingera vezanih sto čvorova, da se valjda meni zaveže misao, da mi se uspori brzina misli. Moji svi prijatelji se u to razumeju, kažem ti, ja sam polu-vanzemaljac, odnosno vanzemaljac. Da mi se zaveže jezik, da mi se uspori rad mozga, da ja ne mogu to sve da izgovorim što sam isplanirala.

Dok sam bila u drugom stanju nalazila sam svašta. Ja zavučem ruku u kaput, nađem neke zapise. Da, da, da. Treće što sam pronašla je bilo skoro, tako što sam bila gore u redakciji. Meni kaže Jelena urednica: "Šta ti je to na kaputu?", da pogledam, a na kaputu zašiven kod. To je rađeno u šminkernici na nekim poslovima. Rađeno mi je da ne uspem, da se razbolim, da ne uspem u karijeri. Ja im kažem: "Sve što su radili, stići će njih, jer nisu znali kome rade". Oni da su uradili bilo kome drugome, stvarno bi uništili tu osobu, a meni što više rade, to sam sve jača. Umem da se ozborim.

