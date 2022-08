JANJUŠ NE MOŽE DA ODOLI LEPIM ŽENAMA: Odmah se slikao sa ovom lepom glumicom, a ona blista bez trunke ŠMINKE (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš, bivši košarkaš i rijaliti učesnik, čim se završila Zadruga otišao je na Crnogorsko primorje gde se nalazi već duže vreme. Njemu tamo, sudeći po objavama na Instagramu, prave društvo bivša žena i supruga.

Budući da bivši zadrugar voli noćni život, druženje i lumpovanje do zore, a crnogorska rivijera puna je poznatih, tako je Janjuš sreo i našu poznatu glumicu Katarinu Radivojević sa kojom je odmah poželeo da se slika.

Glumica je sa osmehom na licu pozirala pored Janjuša, a mnogi komentarišu da Katarina izgleda prelepo i negovano bez imalo šminke na licu.

foto: Printscreen

Inače, Janjuš je nedavno prokomentarisao vezu njegove bivše devojke Maje Marinković sa oženjenim Pecom Raspopovićem.

- Pa što se mene tiče, te veze su meni sasvim normalne, s obzirom na to šta se sve izdešavalo u "Zadruzi". Ja sam se jedno jutro probudio, video sam neke slike što se nje tiče, i iskreno meni su oni prelep spoj iskustva i mladostii. Lepo mi izgledaju, i ako je to njihova sreća nema potrebe da im to neko kvari. Žao mi je malo Aleksandre, ona me je baš napadala u rijalitiju, branila je drugaricu, nazivala me svakakvim imenima. Mislio sam da su dobre drugarice.

- Oni me stvarno ne zanimaju, ne bavim se njima. Dosta sam učestvovao i ja u tim bolesnim situacijama, i shvatio sam da su to stvarno bolesne situacije, i kad se jedna završi odmah druga dođe, i dok traje "Zadruga" dolaziće sve bolesnije situacije. Tu se više se ne zna ko je sa kim, sve se izmešalo.