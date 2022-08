STIDLJIVA DRANGANA MIRKOVIĆ: Ne prija mi da me ljudi gledaju u kupaćem! Evo zašto ne može da dozvoli da se slika polugola

Dragana Mirković otkrila je za Pink.rs da se ne skida u kupaći kostim jer joj je neprijatno da je drugi gledaju. Popularna folk zvezda istakla je da se tako osećala i dok je bila mlađa, a pogotovo sada.

Mirkovićeva je rekla za sebe da je pevačica i da da sebi ne može da dozvoli da se slika polugola.

- Meni je neprijatno da me bilo ko gleda u kupaćem kostimu, i kad sam bila mlada, a kamoli sada... Mislim da za to nema potrebe, ja sam pevačica, nisam manekenka niti glumica da mogu sebi da dozvolim taj neki momenat da se slikam poluodevena, ja to ne volim. Nisam taj tip, tako da nećete to videti - objasnila je Dragana, a onda se osvrnula na "utrkivanje" koleginica u tome koja će obući manji bikini i napraviti provokativniju fotografiju za Instagram:

- Ne znam, ja ne znam da se utrkuju. U svakom slučaju, mlade su, zgodne su, neka uživaju u tom zadovoljstvu - zaključila je pevačica.

