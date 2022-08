MNOGO SE BRZO ZAMARAM Tanja Savić već mesec dana ima OVAJ problem, ali ju je jedna stvar USREĆILA, dobila NEOČEKIVANU ponudu!

Tanja Savić svoj ljubavni život krije kao zmija noge. Posle razvoda od supruga i borbe za decu, svi su pričali o njenoj vezi sa Draškom Stanivukovićem, ali ona je oduvek izbegavala da priča na tu temu. No, udvarača ima, a sada je pevačica otkrila i šta rade.

- Moram da ispričam nešto smešno. Prvi put da me momak startuje u liftu. Prvo sam bila u šoku. Bili smo u istom hotelu, ja onako, šeširić na glavi, naočare. Pita me da li sam ja Tanja Savić, kaže mi da me obožava, ja kažem da je to divno - priča Tanja i nastavlja:

- Krenuo da izađe, vrata se poluzatvorila, on se okreće i kaže: "Daj mi, molim te, broj telefona, da se čujemo, izađemo na večeru". Ja u šoku, prvi put mi se to desilo. Zamalo da mu dam broj menadžera, to dajem svima. Mahinalno krenem. Zatvaraju se vrata, ja mu kažem: "Piši mi na Instagramu" - ispričala je pevačica.

Inače, ona je otkrila da ima i probleme sa zdravljem.

- Mnogo se brzo zamaram. Mesec i po dana vučem neku prehladu i to je strašno. Nije korona, očigledno da nešto u vazduhu postoji. Virusi nisu kao što su nekad bili. Treba mesec i po dana da se preleže, jedva izdržavam. Deca su bila sad sa mnom u Crnoj Gori, ni meni, ni njima nije bilo lako - rekla je Tanja.

