VUJADIN IMA SVOJE MUŠKE AKTIVNOSTI! Mirka iskreno o braku: Osnovna uloga mi je da kuću držim pod kontrolom, SAD SAM DOMAĆICA

Mirka i njen suprug Vujadin već duže žive na relaciji Kipar-Beograd. Glumica kaže da kada su u inostranstvu, ona je domaćica, dok je u Beogradu situacija malo drugačija.

- Kod nas se sve stalno menja, na svakih šest meseci. Nikada ne znamo da li će Vujadin promeniti klub, trenutno je on u tražnji za novim klubom, pa ćemo videti gde ćemo se onda seliti. Trenutno smo u Beogradu. Čovek kad hoće, on može. Kad neće, on nađe izgovor. Gluma je deo mog krvotoka, ne samo moj poslovni poziv. Kada je glumački poziv tu, ja sam uvek za. Uspem da se organizujem, moja porodica mi dosta pomaže. Kada smo u inostranstvu, ja sam tamo domaćica i moja osnovna uloga je da kuću držim pod kontrolom i da sve ja radim, a da njemu u fokusu bude fudbal. Kada smo u Beogradu, to je malo drugačije. Tada smo malo raštrkani, on ima svoje muške aktivnosti, viđa se sa drugarima. Nekada zajedno izađemo, a nekad on ode na svoju stranu. U inostranstvu mnogo više vremena možemo da provedemo zajedno - rekla je za Kurir televiziju glumica.

Ističe da usled gustog rasporeda i manjka slobodnog vremena, ne stižu da se posvete budućem venčanju.

- Mi smo bili na privatnoj proslavi gde je moje mesto bilo potpisano sa dva prezimena. To mi je jako bilo simpatično jer sam prvi put tada videla sebe u tom svetlu. Vujadin je to objavio na svoj Instagram, iz šale. Onda su svi počeli da me zovu. Nije da ne žurimo sa venčanjem, a nije ni da žurimo. Ja volim srpsku tradiciju i rado se odazivam na tuđe svadbe. Nije da sam neki protivnik toga, ali već od 19 godine smo počeli da živimo u inostranstvu i jako malo slobodnog vremena imamo. Fudbaleri imaju gust raspored, krivo bi nam bilo da naši prijatelji ne budu na našoj svadbi. Biće svadbe, ali ne mogu da obećavam kad će to biti - rekla je Mirka.

Glumica kaže da se oko dece sve dogovaraju i da timski donose odluke.

- Oko dece je sve stvar dogovora. Dešava se i da je on loš policajac, dešava se i da to nekada budem ja. Sve radimo timski i međusobno se podržavamo u odlukama. Drago mi je kada deca kažu da podjednako vole i mamu i tatu -

