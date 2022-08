MIKI ULAZI U ZADRUGU 6! Kurir ekskluzivno saznaje: Đuričić potpisao ugovor za rijaliti, zbog toga UBRZAVAO MAJSTORE!

Miki Đuričić prvenstveno je žurio sa radovima u novom domu u Inđiji kako bi se sa suprugom i ćerkom uselio do jeseni, kada počinje hladno vreme, ali i da ih ne bi ostavio same sa majstorima, jer on početkom septembra ulazi u novu sezonu "Zadruge".

Angelina je od porodice dobila polovinu imanja u Inđiji u koji je Miki uložio novac i otkupio ga. Oni su opremili kuću po svom ukusu, a kako je za Kurir ispričao dobro obavešten izvor, Đuričić je ubrzavao i dodatno plaćao majstore kako bi sve završili do septembra kada on ulazi u novu sezonu "Zadruge".

foto: Nenad Kostić

- Miki je već potpisao ugovor za "Zadrugu 6", trebalo bi da uđe na samom početku rijalitija. Plašio se da majstori i radnici neće uspeti sve da završe, a ni u jednom slučaju nije želeo da taj teret padne na njegovu lepšu polovinu - ispričao nam je izvor.

