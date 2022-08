MARIJA KULIĆ OPET PRAVILA DRAMU U URGENTNOM: Histerisala, psovala i PRETILA lekarima! Izbacili je napolje, a Miljana ima ŠOK USLOV

Marija Kulić je pre nekoliko dana napravila pravu scenu u Urgentnom centru zbog toga što joj doktori nisu dali da poseti ćerku Miljanu, koja se od prošle nedelje nalazi na lečenju u ovoj ustanovi, a odakle je hitno prebačena iz niškog Kliničkog centra.

foto: Kurir, ATA images

Kako navodi naš izvor koji se našao na licu mesta, Marija je histerisala zbog toga što su joj zaposleni u UC saopštili da Miljanu ne može da vidi jer su posete pacijentima u bolnicama zabranjene zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom. - Marija je došla da vidi Miljanu, ali kada su joj lekari saopštili da ne može da je vidi jer su na snazi mere protiv koronavirusa, koje podrazumevaju i zabranu posete pacijentima na odeljenju, ona je poludela. Počela je da viče da nju to ne zanima i da ona mora da vidi ćerku uživo. Ponavljala je da ćerku nije videla otkad je dovedena u Beograd i da ne postoji sila koja će joj to zabraniti. Lekari su je više puta opominjali da smanji ton i da ta odluka važi za sve i da ne mogu da prave izuzetak ni kada je Miljana u pitanju. To ju je još više iznerviralo, pa je rekla da to rade namerno jer je Miljana javna ličnost, pa da je zbog toga ismevaju i da to ne može tako - kaže naš sagovornik i dodaje:

Foto: Printscreen/Instagram, Kurir

- Sećam se da je pitala: "Kako meni ne date da vidim Miljanu, a gore kod nje ulaze doktori i sestre i prave selfije s njom dok je još pod sedativima? Kako ta pravila ne važe za sve? Zašto je onda vi uznemiravate? Svima ću vam je*ati mater ako vidim još neku Miljaninu sliku iz bolničke sobe!" Kada je na trenutak postala i agresivna, zaposleni su bili prinuđeni da pozovu i obezbeđenje, koje ju je najpre zamolilo da se smiri, a kako je ona to odbila i pokušala da krene ka odeljenju gde je bila smeštena Miljana, izveli su je napolje i zamolili da napusti objekat i da se vrati kad se bude smirila - završava naš izvor.

Kako takođe saznajemo, Miljanino stanje se i dalje prati iz dana u dan. Ona bi za nekoliko dana, ukoliko se nešto ne pogorša, trebalo i da bude otpuštena na kućno lečenje. Međutim, Miljana je opet pravila dramu i zadavala muke posvećenom osoblju, pa je tako pre nekoliko dana zahtevala da je puste da ide kući na sopstvenu odgovornost.

foto: Kurir

- Miljana je opet upala u jednu od svojih kriza, pa je tražila da odmah ide kući kako bi počela sa spremanjem za ulazak u novu sezonu "Zadruge", koja počinje u septembru. Kako bi je odgovorila od ove ideje, Marija joj je preko telefona poručila da ne sme da ode iz bolnice i da se smiri, i da mora još da leži u bolnici ako želi da ozdravi i da uđe u rijaliti. To ju je smirilo. Ipak, tim psihijatara koji je redovno posećuje i sa njom razgovara izričito je protiv te ideje o njenom povratku u rijaliti, jer oni od nje zahtevaju strogo mirovanje i kad se vrati u Niš, kao i nadzor psihijatra uz uzimanje propisane terapije - završava naš nezvanični izvor iz bolnice.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:33 Psiholog Dragica Mihailović o Miljani Kulić