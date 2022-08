ŠOKANTNA ROĐENDANSKA ČESTITKA! Nives Celzijus uputila surovu poruku ćerki za 15. rođendan, otkrila kroz kakav PAKAO prolazi

Hrvatska pevačica i spisateljica Nives Celzijus ume da isprovocira svojim provokativnim objavama na društvenim mrežama, ali porodične trenutke i fotografije sa ćerkicom Taišom i sinom Leonom retko deli.

Međutim, sada je napravila izuzetak i povodom Taišinog 15. rođendana objavila je zajedničku fotografiju i emotivnu čestitku u kojoj je ćerki uputila najlepše, ali ujendno i teške reči i pratiocima objasnila kroz kakav pakao je prošla njena mezimica, koju ima sa hrvatskim fudbalerom Dinom Drpićem.

foto: Printscreen/Instagram

- Devojčice, napunila si velikih 15. Nadam se da su ti bile jednako predivne kao i meni, bez obzira na to što su zli ljudi uporno pokušavali ukrasti ti detinjstvo. Nažalost, puno prerano otkrila si da ljudi često čine zlo, bez nekog određenog motiva čak i njima potpuno nepoznatim ljudima. Čine zlo ljudima o kojima ne znaju ništa, nikad ih nisu sreli, niti su ih isti ičime uvredili. Čine zlo jer mogu i jer su pokvareni do srži, a pokušaji uništavanja tuđih života izvor su im smeha i zabave. Veruju da su veći od Boga i zakona. Ne biraju žrtve, potpuno odrešeni skrupula napadaju i one najnedužnije, napadaju i decu - napisala je pevačica i nastavila:

- Puno prerano spoznala si da postoje najmračniji umovi koji su u stanju osmisliti sve ono što je razumnom čoveku potpuno nezamislivo i strano. Puno prerano spoznala si koliko svet prezire žene, pa makar one bile samo devojčice. Puno prerano naučila si kako je kad ti zločinci zloupotrebljavaju identitet na najgnjusnije načine. Naučila si da su mnogi ljudi koji nas okružuju apatični, ne reaguju i ne čine ništa kako bi spasili žrtvu. Puno prerano tražili smo pomoć policije kako bi te zaštitili od svih tih moralnih nakaza i njihovih bolesnih laži, kleveta i projekcija. Puno prerano poželela si da ne živiš u tako okrutnom svetu.

foto: Printscreen/Instagram

- Ali spoznala si i koliko je mudra, moćna i snažna ta duša u tom malom, krhkom telu. Uspela si. Neki to ne spoznaju ceo život. Puno prerano naučila si da svet i nije baš neko predivno mesto, ali da isto tako u njemu možeš kreirati svoj vlastiti, predivni svijet i okružiti se ljudima koji zaslužuju biti njegovi sukreatori. Otkrila si i da ti majka nije uvek pitoma, mila i blaga, već prokleta gepardica, uvijek spremna obraniti tvoje carstvo. Volim te malena i sretan ti rođendan - napisala je pevačica,