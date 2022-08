VESNA ZMIJANAC NAPISALA TESTAMENT? Nekretnine u BG i Atini Nikoliji, unukama po stan a evo ko dobija KUĆU na Bukulji, novac i kola

Pevačica Vesna Zmijanac ostavila je nekretnine u Beogradu i Atini ćerki Nikoliji, a po jedan stan prepisala je i unukama Rei i Hani. Kuću na Bukulji, automobile i novac deliće Nikolija i njen muž Relja Popović.

Vesna Zmijanac (65) napisala je testament. Legendarna pevačica nedavno se sastala sa advokatom kako bi podelila nasledstvo, koje uključuje četiri stana, kuću, dva automobila i podeblji bankovni račun.

Ona je unukama Rei (6) i Hani (1) ostavila po jedan stan u Beogradu, ali nije zaboravila ni ćerku Nikoliju i zeta Relju Popovića, kojima će takođe pripasti dobar deo pevačicinog bogatstva.

- Vesna Zmijanac je tokom karijere zaradila mnogo novca, koji je ulagala u nekretnine. Vlasnica je tri stana u Beogradu, stana u Atini i kuće na Bukulji. Da bi sve raspodelila onako kako želi, nedavno se našla sa advokatom i napisala testament. Sve što ima ostavila je ćerki, unukama, ali i zetu - priča dobro obavešten izvor.

Prema njegovim rečima, pevačica se trudila da obezbedi ćerku, ali i unuke.

- Vesna živi u jednom stanu u Beogradu, dok je druga dva kupila da bi ih izdavala. Onaj u kome živi prepisala je ćerki Nikoliji! On je najveći od tri i na najboljoj je lokaciji, pošto se nalazi u Kneza Miloša. Platila ga je čak 400.000 evra! Druga dva su takođe u Beogradu, samo su malo manja, ali luksuzno opremljena. Njih je ostavila unukama Rei i Hani, svakoj po jedan. Nikoliji je takođe pripao i stan u Atini u kom je živela tokom studija u Grčkoj - kaže sagovornik.

On dodaje da Vesna nije zaboravila ni zeta Relju, kog obožava i gleda kao sina!

- Mnogima zvuči neverovatno, ali ga je uključila u testament. Njih dvoje su se poslednjih godina baš zbližili, jer on često dolazi u kuću na Bukulji i pomaže joj. Vesna mu skuva domaći ručak, pa onda ćaskaju, sređuju dvorište... Nikolija i on će deliti kuću i imanje na Bukulji, kao i svu njenu pokretnu imovinu, uključujući dva automobila. Njima će pripasti i poveća suma novca, koju je Vesna uštedela i nalazi se na njenom bankovnom računu. Čak ni njeni najbliži ne znaju o kojoj je sumi reč, jer to krije - priča izvor.

