LJUTITO! ISAK JE MOJA NAJVEĆA GREŠKA! Mladenovićka bez dlake na jeziku šokirala NEĆE GA OVO IZNENADITI, UPOREDILA GA SA DRUGIMA

Gošća Pulsa Srbije i Kurir televizije bila je popularna pevačica Aleksandra Mladenović koja je pre izvesnog vremena raskinula sa pevačem Isakom Šabanovićem, a sada je progovorila o tome.

foto: Kurir Televizija

- Nema zle krvi među nama, stvarno. Prosto, ne želim nikakav kontakt sa njim. Od svih momaka sa kojim sam bila do sada, on je moja najveća greška. To slobodno mogu da kažem - rekla je Aleksandra Mladenović i dodala:

1 / 10 Foto: Kurir Televizija

- Znam da će svi ovo sada preneti. On je moja najveća greška, zato što on zna o čemu ja pričam. Neće njega ovo što sam rekla sada iznenaditi - zaključila je Aleksandra.

