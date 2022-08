LEPA LUKIĆ ODE U KANADU, ODMAH MORA DA SE JAVI POLICIJI: Prima tamo penziju od 900 €, a evo kako će još PAPRENO zaraditi!

Posle dve i po godine Lepa Lukić je konačno uspela da kupi kartu i otputuje za Kanadu kako bi se javila u policiji zbog inostrane penzije koju prima. Kako nam je otkrila, ona će ovom prilikom spojiti lepo i korisno, pa će imati i nekoliko nastupa u Kanadi koje će debelo da naplati.

"Eto konačno sam uspela da se odlučim i otputujem sada dok još nema karantina i tih gluposti tamo zbog čega do sada nisam ni putovala. Kako stvari stoje i kako najavljuju opet će od jeseni da nas zatvaraju pa sam požurila, da se do tada vratim u Srbiju. Nadam se da neću ostati zarobljena u Kanadi gde ostajem mesec i po dana. Za to vreme iskoristiću i da nastupam. Za sada sam bukirala šest vikend nastupa i to mi je sasvim dovoljno, da ne preforsiram svoje glasne žice. U Beograd se vraćam 17. septembra kada bi trebalo da vidim šta se dešava sa scenarijom za film o mom životu koji treba da se snima", kratko nam je rekla Lepa.

kurir.rs/star

Bonus video:

03:01 Lepa Lukić peva svoju novu pesmu u Kontrashow-u