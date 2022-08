BEZ SRPSKIH NARODNJAKA NEMA DOBROG PROVODA! Ovo su najpopularniji i najtraženiji naši pevači u Hrvatskoj (FOTO)

Odavno je poznato da su u Hrvatskoj, srpski pevači i muzika izuzetno popularni i traženi. Mnogi ljudi u Hrvatskoj komentarišu kako su cajke, kako oni kažu za narodnjake, odlika primitivnosti, niskih strasti i seljačka muzika, ipak su u Hrvatskoj i te kako slušani i popularni.

U letovalištu Makarska, Srbi pevaju gotovo svakog vikenda. Uglavnom Hrvati slušaju našu muziku, ali i gosti iz Austrije i Nemačke.

Otkrivamo vam koji su srpski pevači najpopularniji i najtraženiji u Hrvatskoj i za koga Hrvati ne žale novaca.

Aca Lukas jedan je od najtraženijih pevača u Hrvatskoj. Povodom toga folker je jednom prilikom izjavio:

- Nastupam po celom regionu, pa i u Hrvatskoj naravno. Oni obožavaju da slušaju narodnjake i ne stide se da to i pokažu, pored toga što vladaju predrasude da to ne pokazuju i da je sramota to priznati - rekao je on.

foto: Nenad Kostić

Aleksandra Prijović, jedna je od najtraženijih folk pevačica u Hrvatskoj. Popularna Prija je ovog leta nastupila na Fusion festivalu pred 20.000 ljudi u Splitu i oduševila publiku kako svojim pevanjem tako i pojavom.

foto: Damir Dervišagić

Dok je izlazila na binu dobila je gromoglasan aplauz. Kad je krenula da peva prvu pesmu, publika ju je toliko nadjačala da se prve strofe nisu mogle ni čuti.

Saša Matić odavno puni koncerte u hrvatskim gradovima. U Hrvatskoj ljudi prosto lude za njegovim pesmama. Njega tamo prosto obožavaju. Njegove pesme, kako kažu, su specifične, jer sadrže i određenu dozu popa kada su balade u pitanju, a ipak se smatra folk pevačem.

foto: Promo

Boban Rajović, takođe je popularan i tražen u Hrvatskoj. Mnogi su čak i navodili kako je više slušan u Hrvatskoj nego u Srbiji i Crnoj Gori. Njega publika tamo prosto obožava. Punio je Arene u Zagrebu, Splitu i Puli. Njegove pesme se slušaju svugde po diskotekama, kafanama i klubovima, a jedna od omiljenih je "Usne boje vina".

foto: Ana Paunković

Treba napomenuti da se u Hrvatskoj i te kako slušaju Cecine pesme i pesme Miroslava Ilića. Od ostalih domaćih pevača koji su popularni na listi su: Maja Berović, Dara Bubamara, Šako Polumenta, Milica Pavlović, Ana Nikolić i drugi.

Kada su honorari u pitanju, naši pevači dosta dobro prolaze. Njihova cena se kreće od pet, šest pa sve do 12.000 evra za veče. Obično pevaju dva bloka po sat vremena sa jednom dužom pauzom.

Kurir.rs/Stefan Božović

