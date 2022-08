TRPELA SAM PSIHIČKI TEROR U ŽELJI DA SAČUVAM LJUBAV! Andreana Čekić za Kurir: Otvoreno o honoraru, psihologu, karijeri i PERIKAMA

Andreana Čekić ove sezone vredno je nastupala u celom regionu. Taj tempo jeste joj naporan i jedva čeka odmor, ali kaže da je uživala u druženju s publikom i da ne oseća umor kad god stane na binu.

Bila je odlično raspoložena kad smo je pozvali i pitali za intervju, pa su i njeni odgovori bili sasvim iskreni, iz srca, pomalo i šaljivi. Rekla nam je da joj od bavljenja muzikom na kraju nekad ostane i manje nego što zaradi, ali da joj to nije bitno jer ne juri za novcem. Takođe, pričala je i o svojoj karijeri i nasilju koje je pretrpela u emotivnoj vezi.

foto: Ana Paunković

Jedna si od najtraženijih pevačica na domaćoj javnoj sceni. Da li ti je naporno da u tri dana budeš u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, pa onda nazad u Srbiju?

- Ovaj posao ume da bude jako naporan, ali to sve zaboravim kada stanem na binu, vidim svoju publiku i kada zapevamo uglas. Moj motiv nikada nije bio novac, već muzika i emocija koju delim s ljudima koji dođu da me slušaju. Ova sezona je bila baš turbulentna što se tiče putovanja, ali sledeće godine ću sebi napraviti, nadam se, lakši raspored.

Ljudi često komentarišu da pevači mnogo zarađuju, ali ne znaju da karijera dosta košta. Koliko u procentima novca od honorara ostaje tebi?

- Meni ostane pola ili manje od pola honorara. Svesno sam birala da imam bend od četiri člana da bismo zvučali profesionalno i najbolje moguće. Imam tehničare i vozače, kao i svaki ozbiljan pevač, tako da su rashodi samim tim veliki. Uvek sam zadovoljna onim što mi ostane od honorara jer, kao što rekoh, novac mi nikada nije bio prioritet. Lepo je kad ga imaš, ali u mojoj ekipi svi moraju biti zadovoljni pre svega.

foto: ATA Images

Pretrpela si nasilje u jednoj od prethodnih veza. Šta savetuješ drugim ženama u takvim situacijama, kako si ti uspela da se izlečiš od toga? Da li si tražila stručnu pomoć?

- Ne bih to baš nazvala nasiljem, jer postoje žene koje zaista doživljavaju ozbiljno fizičko nasilje, dok sam ja trpela jednu vrstu psihičkog terora. U tim trenucima je teško izvući se, jer od silne želje da veza uspe ponekad ne vidimo da smo u toksičnoj vezi, pa se nadamo, borimo. Tek kada shvatimo da ljubav nije borba, da zaslužujemo lepe stvari, zdrave odnose, tek se tada osvestimo u kojoj se situaciji nalazimo i počinjemo da menjamo sebe. Druge ne možemo menjati, to je zabluda. Radila sam na sebi, puno su mi pomogli video-snimci i knjige Ane Bučević, kao i moja porodica, koja je umela sa mnom i kada sam bila luda i naivna. Savetujem ženama koje se nalaze u negativnom partnerstvu da se osveste i shvate da zaslužuju bolje i da naprave korak ka nečemu što zaista žele.

Čini se da ti daš maksimum kad su u pitanju pevanje, odabir pesme, kvalitet spotova, a onda zapne kod medijske promocije. Zašto je tako?

- Mislim da dobra pesma sama nađe put do publike. Kod mene se bar uvek tako pokazalo. Nekako nemam tu ambiciju da za svaku pesmu uradim promociju, ili da se pojavljujem na svim televizijama, slikam svake nedelje, iskačem iz frižidera. Skidam kapu svim kolegama koji to rade, ali moj fokus je na tome da izaberem pesmu u koju verujem. Ne kažem da se to neće možda promeniti jednog dana, ali za sada mi odlično ide i način na koji sam prezentovana je sasvim umeren.

foto: Printscreen/Instagram

Da sad treba da počneš karijeru, da li bi opet učestvovala u "Zvezdama Granda"? Koliko se razlikuje to takmičenje u odnosu na period od pre desetak godina?

- U vreme kada sam se prijavila za takmičenje "Zvezde Granda" smatrala sam da je taj šou idealan put do široke mase. Tada Jutjub i ostale društvene mreže nisu bili toliko aktuelni, nisu se koristili kao danas, kad i te kako može da ispliva nečiji talenat koji će doživeti odjek. Što se mene tiče, sve sam uradila ispravno i najbolje što sam umela u tom trenutku.

Koji stihovi najbliže opisuju neke segmente tvog života iz poslednja dva singla "Gde je ljubav" i "Ide mi, pa ne ide"?

- Pesmu "Gde je ljubav" sam snimila u periodu života kada sam bila rasejana, tužna, ali takođe i puna nade da se nešto mora i hoće promeniti nabolje. Svaki stih sam osetila do srži. Pesma je izašla kada sam se rasteretila i postala srećna žena. Omiljeni stih iz pesme "Gde je ljubav" mi je "Kad ponese svako svoju bol u krevet svoj". Mislim da smo se svi pomalo pronašli tu i bili možda u takvoj situaciji. Pesma "Ide mi, pa ne ide" je svakako šaljiva, energična i to nam je bila namera. "Trebalo je ovu lepu glavu da slušam" je totalno Andreana (smeh)!

U januaru si se preselila u Beč da živiš. Jesi li zadovoljna sadašnjim stilom života, s obzirom da je tamo mirnije, opuštenije i imaš više privatnosti?

- U Beču sam odrasla, završila školu, i smatram taj grad svojom bazom. U Beogradu sam gradila karijeru, zato je bilo potrebno živeti neko vreme tu. Morala sam da se odričem mnogih stvari zarad karijere, ali kada pogledam iza sebe, sve je dobro, zadovoljna sam sta sam naučila, zadovoljna ko sam postala. Sada imam više vremena za porodicu, za sebe.

Koji cilj bi volela da ostvariš do kraja ove godine?

- Što se karijere tiče, od septembra ću se definitivno posvetiti studiju, snimanju pesama i spotova, da bi do kraja godine svoju publiku obradovala novim pesmama. Potrudiću se da nađem vremena i za odmor, jer mi je preko potreban posle ove turbulentne sezone.

foto: Printscreen/Instagram

Bliži se kraj letnje sezone. Da li planiraš da odeš negde na odmor i s kim?

- Ostalo je još nekoliko dana do odmora, a još uvek ne znam gde ću, ha-ha. Volela bih da odem negde s porodicom, ali mi je muka od putovanja (smeh). Svakako mogu da se odmaram i kod kuće u svom dvorištu, u svom bazenu. Odlučiću spontano.

Često pevaš na privatnim veseljima, koliki je najveći bakšiš koji si dobila?

- Kada radim privatno veselje, obično se zna honorar, to i dobijem. Bakšiš se ne deli kao nekada na ravne časti, već se stavlja u zajedničku kasu, iz koje se isplaćuju honorari svih pevača i muzičara. Nekada je to bilo drugačije.

foto: Ana Paunković

Praktična Lakše mi je da stavim periku nego da pravim frizure Imaš prirodno lepu kosu, zbog čega stalno nosiš periku? - Hvala na komplimentu. Mnogi misle da je razlog što često nosim periku taj što nemam tri dlake na glavi, ha-ha. Naprotiv! Moja kosa je bujna i dugačka, ali preferiram periku iz više razloga. Prvi razlog je što nemam uvek dovoljno vremena da stilizujem kosu, jer se dešava da kada stignem na mesto gde treba da pevam, imam bukvalno pola sata fore da se spremim. Meni je onda lakše da "nakačim" spremnu frizuru i time rešim problem koji bi trajao dva sata. Druga stvar, moja prirodna kosa je kovrdžava i zbog toga malo neposlušna. S perikom sam sebi olakšala neke stvari.

