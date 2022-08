ANA NIKOLIĆ ŠOKIRALA STAVOM O GEJ PARADI: Protiv toga sam, kao i CRKVA! Koga briga kog si opredeljenja?!

Ana Nikolić se posle duže pauze pojavila pred beogradskom publikom.

Iako nije bila raspoložena za davanje izjava pred sam nastup, Ana se kratko osvrnula i na predstojeći "Europrajd", ali i na nedavno održanu paradu porodičnih vrednosti, pa je za Kurir iznela svoje mišljenje o ovoj manifestaciji, koje je iznenadilo mnoge.

- Verovatno je trebalo da se održi ta parada porodičnih vrednosti. Ja ne osuđujem gej ljude. Ali sve što je transparentno treba… ja mislim to i za ljude koji nose one oznake. Mi pravoslavni hrišćani nosimo krst i to je dovoljno.

A ne idemo sa mantijama i ne pevamo po bazenima obučeni. Sve što je transparentno, nema potrebe za tim. Kao i ovo sto sad hoće da šetaju i paradiraju. Kog si ti opredeljenja, koga to briga? Ja nosim svoj krst i to je to.

Ili sam gej ili nisam gej.. zašto to mora da bude tako transparentno? Ja osuđujem to kao i svi.. ne znam, to je naš mentalitet. Protiv gej parade sam isto kao i crkva! Šta sad, ja koja sam strejt treba da šetam po gradu i govorim da sam strejt?! - rekla je za Kurur Ana.

