EVO KO JE DEČKO ANE KORAĆ SA KOJIM ČEKA BEBU! Zbog imućnog muškarca izbrisala mreže i promenila BROJ, ovo su detalji UPOZNAVANJA

Starleta Ana Korać ušla je u četvrti mesec i željno iščekuje bebu, a navodno prinovu čeka sa imućnim muškarcem iz Obrenovca.

Ana Korać je, prema rečima izvora Informera, našla dečka koji je iz bogate porodice i malo stariji od nje.

- Otac Aninog deteta živi u velikoj porodičnoj kući u Obrenovcu... On radi u državnom sektoru, ali njegova porodica ima razrađen biznis i imućni su, tako da Ani ništa neće faliti - kaže izvor i dodaje:

- Njih dvoje su toliko zaljubljeni da to nije normalno, ali pošto on ni u ludilu ne želi da se eksponira, zamolio ju je da ugasi profil na Instagramu i da promeni broj. Ona je na sve pristala jer je zaljubljena i želi da živi u miru i luksuzu na relaciji Obrenovac - Ivanjica gde joj živi mama. Njoj je najveća želja bila da ima bebu, to joj se ostvarilo i sada je ništa drugo ne zanima osim da ugodi svom emotivnom partneru - zaključio je naš dobro obavešteni izvor.

Ana se nedavno ogaslila obavestila javnost da će se tokom trudnoće povući iz javnosti:

- Molim vas da me razumete i da ovo shvatite kao molbu koju ujedno upućujem i medijima, da ispoštuju moju želju da ostatak trudnoće provedem u potpunoj privatnosti. Hvala vam što se od početka bili uz mene. Ljubim vas i volim - napisala je ona i otkrila kako se oseća sada, ali o ocu svog deteta nije želela da govori:

- Malo me rade više hormoni, pa sam malo neraspoložena, pa raspoložena, varira. Jedan dan se probudim super, jedan dan ne, ali sam presrećna svakako. Lepo se osećam, čudno i lepo kada znaš da nešto nosiš u sebi - počinje Ana i otkriva da li razmišlja o polu bebe:

Ana kaže da joj teško pada trudnoća, jer se od samog početka bori sa velikim mučninama.

- Nikako, muka mi je, borim se sa mučninama po ceo dan, malaksala sam, smršala sam sedam kilograma, povraćam, ne mogu da jedem, samo jedem čisto zbog bebe, ali se baš osećam malaksalo, ali i to će nadam se proći.

