NA IVICI SKANDALA! Ana Nikolić momentalno napustila intervju: Postavili joj pitanje o gej paradi - PEVAČICA EKSPLODIRALA

Pevačica Ana Nikolić napustila je intervju nakon što je iznela svoj stav o gej paradi koja će se održati u Beogradu u septembru mesecu.

Popularna pevačica nije mnogo želela da komentariše aktuelnosti iz svog života, kao i sukob sa pevačicom Milicom Pavlović, ali nije štedela reči na pitanje o gej paradi.

foto: Kurir Televizija

- Sve što je transparentno, nema potrebe za tim. Kao i ovo da se šeta i paradira kog si ti opredeljenja. Koga to briga to, ja nosim svoj krst i to je to. Ili sam gej ili nisam gej, ne vidim razlog zašto to mora da bude toliko transparentno - rekla je pevačica i dodala:

- Je l' to znači da mi koji smo strejt moramo da idemo i šetamo i vičemo da smo strejt - rekla je pevačica Ana Nikolić, koja nije bila raspoložena da dalje razgovara sa novinarima, već je npustila intervju.

Kurir.rs

