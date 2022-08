POJEDINE PEVAČICE SU P*DERI STVORILI: Seka Aleksić žestoko ODBRUSILA koleginicama koje su protiv Parade ponosa!

Pop pevačica Ana Nikolić našla se danas na udaru dela javnosti i korisnika društvenih mreža zbog svoje sinoćnje izjave o pripadnicima LGBT populacije, koji možda čine i najveći deo njene publike.

Naime, pevačica je uoči svog nastupa u prestonici upitana da prokomentariše predstojeći Europrajd i žestoku osudu od strane sveštenih lica, sa čijim je stavom pevačica saglasna.

- Verovatno je trebalo da se održi ta parada porodičnih vrednosti. Ja ne osuđujem gej ljude. Ali sve što je transparentno treba… ja mislim to i za ljude koji nose one oznake. Mi pravoslavni hrišćani nosimo krst i to je dovoljno. A ne idemo sa mantijama i ne pevamo po bazenima obučeni. Sve što je transparentno, nema potrebe za tim. Kao i ovo sto sad hoće da šetaju i paradiraju. Kog si ti opredeljenja, koga to briga? Ja nosim svoj krst i to je to. Ili sam gej ili nisam gej.. zašto to mora da bude tako transparentno? Ja osuđujem to kao i svi.. ne znam, to je naš mentalitet. Protiv gej parade sam isto kao i crkva! Šta sad, ja koja sam strejt treba da šetam po gradu i govorim da sam strejt?! - rekla je za Kurir Ana, nakon čega su je napali mnogobrojni Tviteraši, među kojima su i pojedini ljudi iz javnog sveta.

Ani najviše zameraju to što su je, kako kažu, baš ti pripadnici LGBT populacije pozicionirali u sam estradni vrh, a takođe im je neshvatljivo da ovakve stavove javno propagira, budući da joj je najveći deo publike gej, kao i da su homoseksualne pripadnosti njeni mnogobrojni, najbliži prijatelji, kao i poslovni saradnici.

Ovo mišljenje, po svemu sudeći, deli i folk zvezda Seka Aleksić:

Pojedine pevačice su p*deri stvorili, tačka! - napisala je Seka, a potom dodala:

- Bogu hvala, ja sam i dalje ista, dosledna sebi i svojim osećanjima za druge. Volim sve ljude. Delim ih na dobre i loše. Ko će kome i kada suditi ostavimo Gospodu. Mi smo tu da ispravljamo sebe, a ne druge. Gledajmo svoja dela, ne tuđa. Naučena sam da praštam.

