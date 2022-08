OVA VERNICA MALO PARADIRA PO MANASTIRIMA, MALO PO GEJ PARADI! Ana Nikolić žestoko isprozivala Seku, novi rat na ESTRADI! (FOTO)

Pevačice Ana Nikolić i Seka Aleksić oglasile su se na svojim mrežama povodom Europrajda, a sada je Ana javno isprozivala Seku.

Naime, Nikolićeva je na Instagramu podelila Sekine fotografije iz manastira i napisala sledečeće:

"Baš pravi primer "paradiranja"... I dvostrukih aršina. Ova "vernica" malo paradira po manastirima, malo paradira gej paradu. Malo je kontradiktorna. Kao što rekoh, ne podržavam nikakvo paradiranje. A ponajmanje ljude koji se lažno predstavljaju".

Inače, malo pre toga Seka je na Tviteru napisala: "Pojedine pevačice su p*deri stvorili, tačka!", zbog čega je Ana očigledno i potkačila koleginicu.

- Verovatno je trebalo da se održi ta parada porodičnih vrednosti. Ja ne osuđujem gej ljude. Ali sve što je transparentno treba… ja mislim to i za ljude koji nose one oznake. Mi pravoslavni hrišćani nosimo krst i to je dovoljno. A ne idemo sa mantijama i ne pevamo po bazenima obučeni. Sve što je transparentno, nema potrebe za tim. Kao i ovo sto sad hoće da šetaju i paradiraju. Kog si ti opredeljenja, koga to briga? Ja nosim svoj krst i to je to. Ili sam gej ili nisam gej.. zašto to mora da bude tako transparentno? Ja osuđujem to kao i svi.. ne znam, to je naš mentalitet. Protiv gej parade sam isto kao i crkva! Šta sad, ja koja sam strejt treba da šetam po gradu i govorim da sam strejt?! - rekla je za Kurir Ana.

