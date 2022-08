IŠLA SAM U CRKVU DA SE ZAKUNEM DA SE VIŠE NEĆU OPIJATI Ovako je Tanja pričala o pijanstvu, a njen bivši muž iznosio JEZIVE DETALJE

Pevačica Tanja Savić prisetila se početaka karijere i prvog pijanstva, zbog kog se, kako kaže, više nikada nije tako olešila kao tada, za proslavu svog punoletstva.

Naime, ona priča da za svoj 18. rođendan nije napravila gala žurku za najbliže onako kako dolikuje jer je već u to vreme uveliko radila i nastupala. Ipak, ona je želela da prvi put proba alkohol kada je posle ponoći nastupio njen rođendan i zvaničan ulazak u svet odraslih. Kako je tad radila u Bosni, na nastupu je uzgred i slavila, pa su je, priznaje, spucale emocije jer nije bila s porodicom i društvom.

Pošto joj se sve skupilo, utehu je tražila u alkoholu, što nije bila dobra odluka.

- Sećam se svog 18. rođendana. On nije bio kao sva punoletstva mojih drugara. Ja sam radila tad u Bosni, tako da sam ga sa svojim bendom proslavila. Tada sam prvi put probala alkohol. Stvarno! Možda sam malo preterala tad, pa mi se zgadio alkohol za ceo život. Čim sam popila jednu čašu, ja sam se napila! I tako čaša za čašom... Nikakva sam bila, stvarno. Ubila sam se kao majka. Nikako to nije za mene. Ja alkohol sada ne podnosim. Bolela me je glava i povraćala sam. Izveli su me ispred da uhvatim vazduh i dođem sebi. Rastajala sam se od duše. Govorila sam da više nikada neću da omirišem piće, a ne da popijem. Išla sam u crkvu da se zakunem da se više nikad neću tako opijati - ispričala je Tanja posle toliko godina od punoletstva.

Dok Tanja tvrdi da se posle prvog pijanstva nikada više nije toliko napila da ne zna za sebe, njen bivši partner Dušan Jovančević tvrdio je da su njih dvoje u vreme najveće ljubavi orgijali pod raznim opijatima.

- Mojoj privatnoj arhivi nema kraja, a Tanja se plaši jer zna šta je sve radila dok smo se najviše voleli, to je bilo kao u onim filmovima za odrasle. Nisu u pitanju samo snimci, javnost će uskoro da lista slike na kojima se vidi kako se Tanja drogira, pijana da ne zna gde je levo. Sve imam crno na belo. Znate već koje su to droge. Ona najlepša, što ulazi na nos, a to je kokain. Setiće se ona, da joj se osveži pamćenje - pretio je otac Tanjine dece kada su se prepucavali putem medija, boreći se za starateljstvo.

