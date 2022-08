GDE PIŠE DA U BRAKU TREBA DA SE POKRIVATE ISTIM POKRIVAČEM? Tamara Đurić otkrila istinu o odnosu sa mužem, donela najbolju ODLUKU

Tamara Đurić jedna je od retkih javnih ličnosti koja svoj život živi po sopstvenim pravilima.

Iako se svako malo spekuliše da je stavila tačku na brak s Nikolom Kačarevićem, kome se prošlog oktobra obavezala na večnu ljubav na crkvenom venčanju u Hramu Svetog Save, Tamara kaže da ni ovoga puta nema mesta za spekulacije da je njihov odnos zapao u krizu.

foto: Privatna Arhiva

Kako kaže, otkako je prestala da živi s Nikolom, ocem svoje ćerke, njihov odnos funkcioniše bolje nego ikada.

- Nikola i ja se nismo razveli jer se nismo ni venčali. Mi smo imali samo crkveno venčanje, koje ne planiramo da poništimo jer za tim još uvek nema potrebe. Živimo odvojeno, spavamo odvojeno jer nam je tako udobno. Ne volimo gužvu, netrpeljivost... Dešava se da budemo nervozni, ne želimo da nam život bude neudoban i zbog toga odvojeno živimo - kaže na početku razgovora Tamara i dodaje da joj konvencionalni pojam bračne zajednice nikada nije bio blizak.

foto: Pritnscreen/Paparaco lov

Umesto toga, Tamara i Nikola su odlučni u nameri da žive onako kako njima odgovara, a ne kako društvo i običaji nalažu.

- Gde piše da u braku treba da živite s partnerom, da spavate u istom krevetu i da se pokrivate istim pokrivačem? Trenutno je ovako, a da li će to da dovede do totalnog razdvajanja ili ne, to niko ne može da tvrdi sa sigurnošću. Pogotovo što sam nekoliko puta stavljala tačku na naš odnos. Oni što je zasad dobro jeste da se Nikola i ja više ne svađamo. Ne postoji treća osoba, a najvažniji razlog razdvajanja je potreba da nam oboma bude udobno. Lepše nam je da sedimo odvojeno nego zajedno. On ima svoje prijatelje, ja svoje. Živimo bez tenzije - rekla je Đurićeva, i dodala da sadašnja situacija ne isključuje mogućnost da će se u budućnosti pomiriti. Ili obrnuto.

foto: Printscreen/Instagram

- Mnogo vremena treba s nekim da provedeš, mnogo zajedničkog staža treba da imate, pa da budete sigurni da s tom osobom želite da provedete ceo život. Našoj ćerki Tamari je lepo i kod mene i kod Nikole, a lepo joj je i kada smo svi zajedno - zaključila je Tamara na kraju.

Kurir.rs/Alo

