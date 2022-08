ONI SU ČLANOVI GRUPE CRNI CERAK: Seksi bio u zatvoru sa 19 godina, Armani se krije, a tek da čujete čime se Biba BAVIO! ŠOK!

Za naselje Cerak u Beogradu ste verovatno čuli. Ako i niste, mladi momci iz popularne grupe "Crni Cerak" su tu da ga predstave u pravom svetlu, tačnije, njegovu tamnu stranu.

Od pesama koje su se delile putem Whatsapp aplikacije, do milionskih pregleda na Jutjubu došli su veoma brzo, a instant popularnost dovela ih je i do nastupa Predstavnik grupe "Crni cerak". Članove ovog sastava, koji čine Relja Despotović Seksi, Đorđe Bibić Biba i Miljan Rogošić Ourmoney, prate neobične životne priče, skoro pa filmske.

Frontmen grupe Crni cerak, sa 19 godina prvi put završio u zatvoru!

- Relja Despotović Seksi ima burnu prošlost, iako ima samo 24 godine. Relja je priznao da je sa 19 godina prvi put završio u zatvoru. Naime, popularni reper je bio uhvačen na Egzitu sa marihunu. Trebalo je da odradi društveno koristan rad, ali on je umesto toga odlučio da ipak provede vreme iza rešetaka jer mu nije bilo po volji da odrađuje 200 sati društveno korisnog rada. Izuzev njegove kriminalne prošlosti, Relja je istakao da mu ni malo nije bilo lako pre nego što je stekao popularnost. Naime, radio je po gradilištima i hotelima, kafićima.

- Pomagao sam malterdžijama, nosio džakove, radio sam sa zadrima, nosio cigle. Dobro je za biceps, ali je loše za kičmu. - istakao je Seksi svojevremeno za Kurir.

Biba je pre popularnosti radio u američkoj kompaniji!

Kako Kurir ekskluzivno saznaje od dobro obavestenog izvora, Biba je pored repovanja na klupicama u kraju, radio kao broker u americkoj kompaniji

- Biba je pretalentovan dečko, svi ga hvale. Bio je istrajan u želji da uspe sa muzikom, al prosto morao je i druge poslove da radi kako bi preživeo. Oni se sada razbijaju od love, ali nije oduvek bilo tako, na početku nisu ni centa uzimali. Biba pored talenta za muziku, moze da se pohvali i znanjem englskog jezika, to mu je omogućilo da radi u Američkoj kompaniji. Solidna mu je platica bila, al to nije nešto primarno, već je on na taj posao gledao kao prolaznu stvar dok ne napravi priču sa muzikom. Posao nije neko cimanje, radio je u sektoru logističke podrške. pratio je kamione. Ono što je zanimljivo jeste to što nisu radili sa svojim imenima, već lažnim. Biba je na poslu bio Čarli. Čim je počeo da se probija, odmah je i dao otkaz - priča izvor za Kurir.

Armani eskivira pojavljivanje u medijima!

Rogošić, čije je pravo ime Miljan Rogošić, je rodjen je 22. Septembra 2003. godine i započeo je da se bavi muzikom prvi put kada je prvi put čuo da je Seksi (Relja Despotović) snimio svoju prvu pesmu. To ga je inspirisalo da i on snimi svoju prvu pesmu, a kasnije je i počeo da to radi zajedno sa drugima kao što su Seksi, i brojni drugi. Armaniju ne prija popularnost. Dok ostatak ekipe koristi svaku priliku za promociju, Armani je uvek po strani, što možemo primetiti po brojnim gostovanjima koje je preskočio.

Podsetimo, Crni Cerak je grupa izvođača koji su pod ovim imenom započeli svoju karijeru Septembra 2019. godine. Osnovali su je Seksi i Ourmoney sa željom da počnu da objavljuju pesme na njihov novi YouTube kanal.

