JANJUŠ UHVAĆEN U GEJ KLUBU: Zadrugar otkrio šta su mu nudili, a onda se desio ŠOK obrt!

Prethodnih dana u javnosti dosta se spekuliše oko pretstojeće gej parade u Beogradu, zbog čega su mnoge poznate ličnosti, poput Ane Nikolić navukle gnev pripadnika LGBTQ+ zajednici, zbog oprečnih komentara.

Sada se na društvenoj mreži TikTok viralizovao snimak Marka Janjuševića Janjuša dok je još bio u rijalitiju ,,Zadruga". On je zadrugarima ispričao njegovo iskustvo sa gej klubom u Pragu, pa nije mogao da sakrije impresije zbog svega što je tamo zatekao.

foto: ATA Images

- Odvede mene drug, kao vodi me u gej klub. Prag ima najviše gej klubova, sigurno ima 300 gej klubova, bio bre, j*bote! Brate! Ulazimo, on 210, ja 212 cm, ulazimo unutra, igraju i svi zastali. Jedno 20 njih mi je prišlo da me odvedu u WC, da mi popuše - rekao je Janjuš, pa nastavio:

- Popenjemo se na sprat, jao, majko sveta! Da vidiš ribe! Nikad bolje ribe nisam video u životu! Dođu s drugarima, njih dole pošalju, a one gore piju piće, dok si one ne smuvaju. Najbolje ribe koje sam ikada sreo!

Kurir.rs

Bonus video:

00:14 Janjuš bocka lice, stavlja botoks