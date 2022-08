OVO JE PREZGODNI PILOT I MUŽ NEVENE BOŽOVIĆ: Pevačica ga upoznala u kafiću, sad imaju ćerkicu, a evo kako zajedno uživaju! (FOTO)

Pevačica Nevena Božović je na krstarenju Mediteranom sa suprugom Nikolom Ivanovićem sa kojim ima jednogodišnju ćerku Anku.

Nevena je upoznala ljubav svog života i sada na Instagramu pokazuje koliko uživa u životu. Ona je pre nepunih 5 godina dok je boravila na crnogorskom primorju slučajno kročila u kafić čiji je vlasnik ni manje ni više već pilot Nikola Ivanović.

foto: Printscreen/Instagram

- Veza sa Nikolom je nešto dragoceno što mi se desilo, i zaista sam srećna. Ovo je prvi i poslednji put da ću pričati o emotivnom životu, a što se tiče prethodnih muškaraca sa kojima su me povezivali, to sam uvek demantovala i nema potrebe da se pravi velika fama. Privatnost je nešto što je samo moje i tako treba da ostane. Ne mogu da kažem da je krijem, ali i ne potenciram, jer ne treba po tome da me prepoznaju - rekla je ona tada za medije, a sve ostalo što je usledilo je bajka.

foto: Printscreen/Instagram

Nikola Ivanović, osim toga što je pilot i vlasnik ugostiteljskog objekta, je pre nekoliko godina postao i kapetan crnogorske nacionalne aviokompanije “Montenegro Airlines”, i to “Prvi iz Budve”, što voli da naglasi.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

04:36 Nevena Božović ovako reaguje na komentare da je premršava