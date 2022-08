LJUDI KOJI SU 10 GODINA MLAĐI IZGLEDAJU KAO MOJ DEDA! Masimo priznao kako živi, čak su se i DOKTORI začudili njegovim zdravljem!

Pevač Masimo Savić (60) obratio se sedmoj sili i rekao da je veliki pivopija, te otkrio svoju životnu devizu.

On je bio gost na "Beer festu" i otkrio da je u pravom ambijentu.

- Za mene je set lista kao pisanje scenarija za film. Morate imati svoj scenario, put zaplet i rasplet. Volim ovakve koncerte. Pijem pivo, ja sam pivopija pre svega. Volim i vina, imam omiljeno, to je srednje skupa kategorija, ali sam prvenstveno sam pivopija, pijem ono obično radničko pivo. Ja nisam neki ljubitelj narodnjaka, tako da je ovo moj ambijent - započinje on i dodaje:

foto: Printscreen/Premijera

- Ja sam i dalje u tinejdžerskom periodu i dalje idem na ovakve koncerte, to je to samo vreme prolazi. Nastojao sam se sačuvati. Ako je život slalom, pa imate one zastavice, koje prolazite, ja ni na jednoj nisam ostavio na jednoj jetru, na drugoj slezinu, ovde pluća.... Nekako sam stigao dole, a da se nisam naročito oštetio. Bio sam nedavno kod lekara i oni su bili začuđeni mojim zdravstvenim stanjem, što je jedna lepa vest - ističe Masimo.

foto: Damir Dervišagić

- Ključ u životu je napredak. Ima ljudi koji su ostali u osamdesetima i mentalno i kako hoćete. Znam sresti ljude koji imaju 10 godina manje od mene, a izgledaju kao moj deda. Tajna je u učenju, jer ako je čaša puna nemaš je sa čim napuniti. Moraš upozoravati sebe da si mali i da moraš naučiti nešto novo - rekao je Masimo.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:09 Koncert Bijelog dugmeta Beer fest