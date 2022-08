AKO BI DA SKAČU GOLI JEDNI PO DRUGIMA, LIČNO BIH IH OTERAO S ULICE! Lukas progovorio o Europrajdu, a evo šta kaže Đorđe David!

Nakon što su Ana Nikolić i Seka Aleksić javno zaratile oko svojih stavova koji se tiču održavanja Evroprajda u septembru u Beogradu, i drugi pripadnici estrade su se podelili na one koji su za i na one koji su za protiv održavanja ove manifestacije.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Svoje učešće su potvrdile Senidah, Sara Jo, Edita Aradinović, Angelina, Sajsi MC, Bojana Vunturišević i Elektra Elit. Pored njih, javnu podršku LGBT populaciji godinama daju i Jelena Karleuša, Nataša Bekvalac i mnogi drugi, dok je, s druge strane, sličnog mišljenja kao Ana Nikolić i Vesna Zmijanac.

Aca Lukas nema ništa protiv održavanja Evroprajda sve dok on na bilo koji način, nekim postupcima i potezima ne provocira one koji nisu pripadnici gej populacije.

foto: Nenad Kostić

- Ne bih nikad pevao na Evroprajdu, ali nemam ništa protiv njegovog održavanja ukoliko učesnici budu bili u granicama normalnog ponašanja i neprikazivanja Sodome i Gomore na ulici. Ovo kažem zato što sam, igrom slučaja, takve iste parade video u Berlinu i Cirihu. Ukoliko budu normalno šetali uz muziku, to je u redu. Ali ako budu skakali goli jedni po drugima po gradu, to bih sankcionisao. Nemam ništa protiv gej ljudi, niti njihove parade ukoliko imaju granicu pristojnog i normalnog ponašanja i ako ne ugrožavaju druge. Ukoliko budem primetio da moje dete može na ulici da vidi takvu vrstu Sodome i Gomore koju sam ja video u zapadnoj Evropi, zauzeću drugi stav. Lično bih ih oterao sa ulice, zaustavio paradu i protestovao protiv nje - istakao je Lukas.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Folker smatra da je Ana Nikolić pogrešno protumačena.

- Kolege koje budu tamo pevale, ljudi imaju svoj posao, nek pevaju. Što se tiče Ane, pogrešno je protumačena, ona kaže isto što i ja. Seks je za četiri zida. Seks na javnom mestu - ne! Između bilo koga - ne! U zapadnoj Evropi na prajdovima je tako. Ako tako bude i ovde, ja ću biti organizator parade heteroseksualaca. Sve što se bude dešavalo na Evroprajdu, mi ćemo napraviti na našoj paradi. Nadam se da neću biti živ kad homoseksualnost postane obaveza, da ću umreti dotad - završio je Lukas u svom maniru.

foto: RTS

Đorđe David smatra da održavanje parade u ovom trenutku nije pametno i da se plaši sukoba s obe strane.

- Svaka akcija ima i reakciju, plašim se ružnih stvari ako dođe do održavanja Evroprajda. Sve što se radi, mora da se radi sa stilom. Nisam za te preterane varijante kao što se najavljuje da će biti kod nas, da će trajati nekoliko dana i da to bude u takvoj formi. Mislim da nije primeren način kako je to zamišljeno. Mora postojati sloboda mišljenja, ali i pristojnost, kao i granica dobrog ukusa. Iskreno, bojim se nereda, polupanih glava sa obe strane. Delikatan je trenutak.

1 / 6 Foto: ATA Images

Kovid je kod ljudi izazvao agresiju na globalnom nivou, sve je to sad pod nekom tenzijom, plus i ovaj strah od rata. Plašim se da taj Evroprajd ne postane jedna groteska i provokacija onih koji u njemu ne učestvuju. Ne znam koje su tačne namere učesnika, ali čini mi se da imaju nameru da provociraju druge. Da je to parada u pravom smislu te reči, to mi je u redu, ali mislim da će to otići u nekom totalno drugom smeru. Dosad mi je sve to bilo groteska - istakao je Đorđe za Kurir, a onda nam otkrio i da li bi i on zabavljao publiku na jednoj takvoj manifestaciji.

- Morao bih dobro da razmislim kada bi me pozvali da pevam na paradi. Najpre bih morao da saslušam ideju, ako postoji bilo šta što bi moglo da se protumači kao provokacija, ne bih pristao. Ja sam kao roker svojevremeno na moto-skupovima prekidao koncerte zbog turiranja motora - dodao je David.

foto: Ana Paunković

Roker smatra da pevači koji budu nastupali na ovogodišnjem Evroprajdu neće zbog toga izgubiti svoje slušaoce.

- Ne mislim da će kolege koje budu pevale na paradi imati neku veliku štetu. Verovatno da ima i takvih ljudi koji će im to zameriti, ali po mom mišljenju - to su primitivci. Ako neko peva, onda peva, za to su plaćeni, mi samo radimo svoj posao. Mali je broj onih koji ne podržavaju slobodu. O svemu tome moraju najpre dobro da razmisle organizatori, pa i tome kako će narod na to reagovati posle završetka manifestacije - završio je Đorđe.

Vesna Zmijanac Tradicionalna sam, nisam ja za paradiranje! Pored Ane Nikolić, jedna od protivnica održavanja Evroprajda je i Vesna Zmijanac. foto: Kurir Televizija - Šta znam... Da vam kažem, nemam ništa protiv tog sveta i te fele, ali ne razumem tu potrebu da svima pokazujemo ko smo i šta smo. Sad mi treba da izađemo koji nismo, pa i mi da paradiramo? Svako ima pravo da radi šta god hoće kod svoje kuće. Nisam za to neko paradiranje po gradu, posebno ne na mestima gde nameravaju da idu. Ja sam malo tradicionalna - istakla je Vesna.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

