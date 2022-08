BOLJE POGAN JEZIK NEGO POGANE MISLI! Milica Todorović se ovako ponaša kad joj dođe žuta minuta, voli da OPSUJE!

Pevačica Milica Todorović važi za jednu od najvoljenijih i najtalentovanijih mladih izvođača, a svoju karijeru počela je u "Zvezdama Granda" gde je trijumfovala kao najmlađa učesnica sa samo četrnaest godina.

Kao pevačica pred kojom je blistava karijera, Milica je svojevremeno za Grand otkrila mnoge stvari koje publika o njoj do tada nije znala, kao i čime bi se bavila da nije uspela u muzici.

- Oduvek su me privlačili instrumenti, tako da moguće da bih bila profesorka klavira da nisam pevačica - otkrila je na početku svoje karijere.

foto: ATA Images

Iako je osmeh njen zaštitni znak, pevačica priznaje da je veoma emotivna, a prema sebi veoma često i samokritična.

- Sebe često prekorim zbog toga što sam izuzetno sentimentalna, pa onda dopuštam drugim ljudima da me povređuju. Mnogo toga me pogodi, a kada sam neraspoložena srce lečim tako što se trudim da ne mislim na loše stvari koje su mi se dogodile i naravno uz neke lepe pesme. Naiđe mi naravno i žuta minuta i iskreno rada umem da psujem, iako inače ne volim to da radim (smeh). Šta da radim kad umem opasno da se iznerviram i onda sočno da opsujem, znate kako kažu, bolje pogan jezik nego pogane misli - istakla je Mica.

foto: Printscreen/Pink

Todorovićeva nije izbegla ni vruća pitanja, na koja je odgovorila kao iz stopa, doduše kratko i jasno.

Na pitanje koje je najbolje mesto za vođenje ljubavi, odgovorila je:

- Pa naravno, krevet!

Kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

00:14 Milica Todorović izvela trbušni ples