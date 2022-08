VIŠE NEĆU SAHRANJIVATI OCA FRANJU! Marko Osmakčić otkrio da li ulazi u Zadrugu 6, pa spomenuo i Viktoriju

Bivši zadrugar Marko Osmakčić otkrio je da li će se naći u rijalitiju "Zadruga 6".

- Ne planiram ići u Zadrugu, ja sam rekao, ne znam šta treba da se desi, da uđem, treba tu da se izgladi mnogo toga. I da se nije desio skandal koji se desio, i da sam izašao u superfinalu, tu bi mi se prepisale kazne i p***arije. Umoran sam od svega, od pljuvanja, imam sad neki svoj pravac, bavim se poslom, muzikom, ja nemam sad puno prostora o tome da razmišljam šta da radim - govori Marko.

- Mene niko ne dira, niko me ne povlači za rukav, niko mi nije prepisao neke tužbe. Donosilo je svima klikove i preglede, interesovanje.

Da li bi ponovio sve ono što se desilo sa Franjom?

- Sa ovom pameti, da me baciš u Zadrugu, sigurno ne bih ulazio u te veze, tu bi bio totalno drugačiji, a što se tiče postupaka, drugi put bih ja drugačije reagovao, ja bih bio puno pametniji, na kraju krajeva, niti ko ceni, što reče Viktorija, niti ko ceni iskrenost, ali opet svi ti k***aju, kritikuju, malo ko vidi dobro u tebi, bio bih puno lukaviji. Uradio bih dosta drugačije neke stvari. Zadruga me je promenila, mada vuk dlaku menja, ćud ne! Više neću sahranjivati oca! Malo ko može da razume to što se meni desilo, prosto, ja nisam navikao na takve stvari, ja ne kažem, sve to što se desilo, desilo se zbog mene, ali sad da ću se vratiti u Zadrugu, za sada ne - kaže Osmakčić za gorepomenuti izvor.

kurir.rs

Bonus video:

01:00 Jelena Karleuša zapalila Leskovac na Roštiljijadi