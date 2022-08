JELENA KOSTOV BROJI SITNO DO POROĐAJA: Pevačica progovorila o trudnoći, SUPRUGU i imenu za BEBU!

Pevačica Jelena Kostov uživa u trudničkim danima. Naporno je radila godinama unazad i kaže da joj nastupi ne nedostaju, već joj prija da odmara i polako priprema sve za dolazak ćerke.

Kako se osećate? Postoji li ta tenzija da svaki čas možete da se porodite?

- Ulazim za koji dan u deveti mesec, termin je druga polovina septembra. Super se osećam i ne mogu da dočekam da ugledam svog malog anđela. Ne postoji tenzija sada, bila je u prvoj trudnoći jer nisam znala šta me čeka. Susrećete se sa novim iskustvom prvi put, a sada kada znam kakva sreća mi dolazi, nemam strah, samo jaku želju da je što pre zagrlim.

foto: Printscreen/Instagram

Koja trudnoća je bila teža?

- Kada su mi žene pričale da su dve trudnoće totalno različite nisam verovala, ali zaista je tako. U prvoj trudnoći sam skoro do osmog meseca pevala bila i aktivna. Tako sam se i osećala, da mogu i da mi ništa nije teško. Međutim, u drugoj trudnoći sam na samom početku morala sve nastupe da otkažem. Uglavnom mirujem i verujte mi toliko mi sve to prija, bez jurnjave, bez buke...

Da li je ime izabrano i sobica spremna?

- Sve je spremno. Što se tiče imena, bata je izabrao, ali to ćemo otkriti kada za to dođe vreme. Milija je presrećan i od prvog dana kada smo mu rekli da će dobiti batu ili seku on je rekao da će biti seka. Zamislite njegovu sreću sada.

Da li je suprug brižniji tokom ove trudnoće, i da li ste vi zahtevniji tokom ove trudnoće?

foto: Printscreen

- Nisam ja bila zahtevna ni u prvoj trudnoći, a ni sada. Naravno, ne kaže se uzalud “drugo stanje”. Ni mi žene nekada ne znamo šta nam smeta, a šta ne. Hormoni su čudo, ali prosto i kada mi nešto nije potaman ne opterećujem nikoga oko sebe.

Šta vam trenutno najteže pada, s obzirom na to da je tu i prvo dete pa treba sve uskladiti?

- Zaista mi ništa teško ne pada. Najveća želja mi je bila oduvek da imam dečaka i devojčicu. Sada, kada mi se ta želja ostvarila, samo mogu biti zahvalna Bogu na svemu. Sve se može lepo uskladiti, pošto nisam radila imala sam sve vreme ovog sveta da ga na najlepši mogući način provedem sa sinom.

foto: Printscreen/Instagram

Postoje li prijateljstva na estradi, imate li vi prijatelja sa estrade na koga možete da se oslonite?

- Da, i te kako postoje prava prijateljstva na estradi. Nemam „Instagram prijatelje” i prijatelje iz koristi. Vidim da je to uzelo maha u poslednje vreme. Imam nekoliko ljudi koje mnogo volim, koji su se pokazali kao moji pravi prijatelji u svim životnim situacijama i koji su uvek tu za mene kao i ja za njih.

Kurir.rs/Blic

