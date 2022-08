LESI SE VRATIO KUĆI! Peca molio Aleksandru posle raskida s Majom: Dušo, oprosti mi, nikad te više neću prevariti

Aleksandra Subotić i Peca Vijagra ponovo su zajedno, tvrde izvori. Bivša učesnica "Zadruge" oprostila je nevenčanom suprugu Petru Raspopoviću prevaru, a potom i višemesečnu vezu s njenom nekada bliskom drugaricom Majom Marinković.

Kako saznajemo, biznismen, koga je Maja ostavila pre nekoliko dana jer više nije mogla da podnese njegovu posesivnost, preklinjao je majku svog deteta da mu oprosti i da njihovom odnosu daju novu šansu. Na kraju je uspeo da je uveri da je pogrešio i da će se potruditi da zaborave na aferu o kojoj se celo leto pričalo i pisalo.

- Peca je bio u kontaktu sa Aleksandrom još dok je bio s Majom, iako je svima pričao da za nju ne želi da čuje. Pripremao je teren kako da joj se vrati. Maja to nije primetila, ali on je izgledao sedeo na dve stolice, a njoj je pravio ljubomorne scene. Između njih dvoje je nastao haos, o kojem ste već pisali i epilog te drame znate. Maja je uspela brzo da ga preboli, a Aleksandra ga je dočekala raširenih ruku - priča naš izvor blizak Subotićevoj. Prema njegovim rečima, Raspopović je majci svog sina dao reč da je nikad više neće prevariti. - Zakleo joj se. Zapravo, pravdao se da nije znao šta ga je snašlo, da je bio zamađijan, da ga je ponela strast. Govorio joj je: "Dušo, oprosti mi, nikad te više neću prevariti." Govorio joj je da mu je porodica svetinja, kako u životu nikog nije voleo kao Aleksandru. Da mu je nedostajala i da je patio dok je bio s Majom. Uspeli su da reše sve, pomirili su se i sada uživaju na Crnogorskom primorju porodično. Viđeni su u Utjehi, i to kako se voze njegovim "audijem" i odlaze u smeštaj gde su i ranijih godina boravili. Mogu da vam kažem da se Peca vratio na stari kolosek, ponovo je onaj isti. Nije mu prijala ova veza i ne znam šta mu je sve to trebalo - završava naš sagovornik.

A dok Peca ponovo uživa sa Aleksandrom, Maja se priprema za ulazak u "Zadrugu 6", i to zajedno sa svojim ocem Radomirom Takijem Marinkovićem. I ne samo to. Njoj se uveliko udvaraju brojni muškarci, ali ona zasad ne želi da se prepusti vezi da bi u rijalitiju bila slobodna devojka. Ni Peca ni Aleksandra se nisu javljali na telefone poznate redakciji.

Maja blista posle raskida Malo sam se poigrala s Vijagrom, iskorišćenog Pecu vratila sam gde pripada Maja Marinković mirne glave je primila vest da joj se bivši dečko vratio njenoj nekadašnjoj drugarici Aleksandri Subotić. Ona im je u obnavljanju veze poželela sreću. foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube - Eto, ja sam se malo poigrala s Vijagrom i iskorišćenog Pecu vratila tamo gde pripada. Legendarni film Živka Nikolića iz 1986. godine "Lepota poroka" dobio je "novi život", a u glavnim ulogama su Peca Vijagra, ali kao legendarna Mira Furlan, i Aleksandra Čabarkapa Raspopović kao Mima Karadžić. Eto, scenariji se menjaju i prilagođavaju, sve je moguće kad sam ja reditelj. Ne treba da vas čudi što se Aleksandrin Lesi vratio jer ona ume i od mame dečka da pozajmi, pa što ne bi vratila svoju Miru Furlan. "Lepota poroka" 2022 - poručila je Maja.

